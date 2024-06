video suggerito

Concerto Radio Italia Live Napoli 2024, i biglietti gratis esauriti in pochi minuti. Rimessi in vendita online L'apertura delle prenotazioni per il concerto Radio Italia Live di Napoli del 27 giugno 2024 in piazza del Plebiscito è partita alle 12. L'organizzazione di Radio Italia live diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono andati esauriti in pochi minuti gli accrediti gratuiti per il Concerto Radio Italia Live 2024 di Napoli, in piazza del Plebiscito, il 27 giugno 2024, per la prima volta in città. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell'anno in programma nel già ricco cartellone musicale partenopeo, con un cast stellare di cantanti, tra i quali Annalisa, Angelina Mango, Elodie, Rose Villain, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Francesco Gabbani, Articolo 31, Rocco Hunt, Irama, Ricchi E Poveri, Tananai. Pur essendo gratis, la prenotazione, però, era obbligatoria, a causa dei limiti di capienza della piazza e anche per motivi di sicurezza. Il portale per fare richiesta si è aperto alle 12,00 di questa mattina, venerdì 21 giugno , ma i ticket sono andati esauriti in pochi minuti. Nel giro di un'ora erano già finiti. Sul web, intanto, sono già apparsi già annunci di vendita dei biglietti. L'organizzazione di Radio Italia live da sempre diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti. A complicare le cose anche il cambio del link di prenotazione, inizialmente previsto sul sito radioitalia.it, poi spostato su ticketone.

Il concerto prenderà il via giovedì 27 giugno prossimo, alle 20,40. Alla conferenza stampa di presentazione al Comune di Napoli, lo scorso 28 maggio, era presente anche Alessandra Amoroso. I 12 cantanti saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Si tratta del più grande evento gratuito di musica live in Italia alla sua 16ma edizione è inserito nel progetto "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024" e sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon. Insieme a Radio Italia il Comune di Napoli è co-organizzatore dell’evento, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024”.

Elodie, Angelina Mango e Annalisa

La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank. La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Alcuni posti sono stati riservati alle persone con disabilità, che hanno avuto la possibilità di prenotare l'accredito gratuito attraverso una sezione dedicata. L'accesso all'area disabili è consentito ad un numero limitato di posti e dovrà avvenire dal varco presente in via Cesario Console.

Dove vedere il concerto in tv

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Dalle 20:40 sarà in diretta, in contemporanea, su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Ma si potrà seguire anche sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi. A partire dal 26 giugno, infatti, sarà disponibile la sezione "#RILIVE" all'interno dello spazio New Music.