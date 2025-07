video suggerito

Napoli e la Campania primi in Italia per gioco d’azzardo e scommesse online Numeri “da record” per la Campania: 3,3 milioni di conti attivi in una regione da 5 milioni di residenti. Solo a Napoli si giocano oltre 4.500 euro pro capite. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La Campania è ai primi posti in Italia per il gioco d'azzardo: lo conferma il rapporto dal titolo “Il libro nero dell’azzardo. Mafie, dipendenze, giovano, Europa”, stilato da Cgil, Federconsumatori e Istituto Studi sul Consumo. La tendenza alle giocate è particolarmente elevata al Sud, con Napoli e la Campania a fare da traino. Nel rapporto è stato analizzato sia il gioco fisico sia online: in ambo i casi, la sola Napoli supera volumi di giocate superiori a quelle di intere regioni del Nord Italia.

Il volume del gioco d’azzardo per regione: la Campania è tra le prime in Italia

Nel dettaglia, a Napoli si gioca una media di 4.546 euro per abitante (dove per abitante si intende la fascia tra i 18 ed i 74 anni): molto più di Roma (3.558 euro) e Milano (3.377 euro), ma meno di Catania (4.803 euro) e praticamente alla pari con Palermo (4.548 euro). Anche Salerno e Caserta superano i 3mila euro pro capite come volume di giocate. Ma a sorprendere è il dato sui conti online attivi in Campania: quasi 3,5 milioni in una regione di poco più di 5 milioni di abitanti. Napoli, tra le altre cose, è anche una delle città dove i canali online hanno preso il sopravvento: due giocate su tre, seguendo il trend che parla di un +10% del gioco d'azzardo online nell'ultimo anno. Campania e Sicilia, invece, messe insieme rappresentano un terzo del volume del gioco a distanza. Complessivamente, la sola Campania rappresenta il 16,6% del totale nazionale delle scommesse online.

Il volume del gioco d’azzardo nella sola città di Napoli