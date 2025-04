video suggerito

Cosa è successo a Sangiovanni e come sta: dall'annuncio del ritiro dopo Sanremo al ritorno ad Amici 2025 Cosa è successo a Sangiovanni dopo la pausa post-Sanremo 2024: dal ritorno a Vicenza ai primi passi a ottobre, nel giorno del concerto rimandato al Forum di Assago. Passando per la l'annuncio del mini-live gratuito a Roma e l'uscita di Luci allo xeno. Ecco come sta Sangiovanni.

A cura di Vincenzo Nasto

Sangiovanni, via Comunicato Stampa

Il Festival di Sanremo 2024 è stato un crocevia nella carriera di Sangiovanni, nome d'arte del cantante vicentino Giovanni Pietro Damian. Arrivato al Festival con il brano Finiscimi, una timida corrispondenza alla relazione avuta con la ballerina ex Amici Giulia Stabile, il suo percorso si scontra con le dinamiche performative non solo della kermesse ligure, ma dell'industria musicale con cui si sarebbe dovuto confrontare da lì a poco: in uscita ci sarebbe dovuto essere l'album Privacy, ma anche appuntamenti live come al Forum di Milano. La "settimana santa" della musica italiana terminerà da lì a poco con un 29° posto finale, un segnale dello stato di rilevanza del suo personaggio e della sua musica alla fine di un quinquennio che l'aveva anche visto protagonista: basta fare un passo indietro al 2022 e al successo di Farfalle. Il brano conquisterà addirittura un posto nella top 5 all'esordio sanremese di Sangiovanni, un processo che porterà la canzone su altri lidi, quelli spagnoli con Mariposas con la cantante Aitana. Ma non solo.

L'annuncio del ritiro temporaneo dal mondo della musica

Dopo la fine del Festival di Sanremo, arriva un post su Instagram in cui annuncia un ritiro temporaneo: "A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album ‘privacy’ e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. so che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima. Vi voglio bene". Dopo un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2024, Sangiovanni decide di sparire dai social, e viene immortalato solo dagli scatti della rivista Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini: le immagini lo ritraggono insieme a Fabio Rinaldi, membro del team Sugar, a Vicenza. Infatti, il cantante avrebbe deciso di ritornare a casa dei propri genitori, in cerca di tranquillità.

Il sesto disco di platino di Farfalle e l'annuncio nel giorno del Forum

Passano ancora due settimane, e dopo aver celebrato durante la serata Cover di Sanremo 2024 il sesto disco di platino di Mariposas in Spagna tra Sangiovanni e Aitana, arriva anche la sesta certificazione di platino, da parte di FIMI, del brano di Sanremo 2022. Per adesso rimane il suo terzo brano più ascoltato, proprio scavalcato da Mariposas e da uno dei brani più fortunati nella storia di Amici di Maria De Filippi:stiamo parlando di Malibù, con oltre 154 milioni di streaming su Spotify. Il silenzio rimane fino a ottobre 2024, esattamente il 5, il giorno in cui ci sarebbe dovuto essere l'abbraccio con il pubblico del Forum di Milano. Il momento, non potendo esser celebrato, viene comunque inserito nella narrazione di Sangiovanni attraverso un post su Instagram: lì appaiono i primi segnali di un ritorno che ci sarebbe stato poi nei mesi successivi. Nel post su Instagram scriveva: "Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. E’ da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica".

Il live a sorpresa a Roma di Sangiovanni e i passi verso il ritorno

Un salto temporale ci porta al recente passato, alle scorse settimane, quando in un post su Instagram, annuncia la voglia di ritornare a suonare, a un anno dal ritiro temporaneo. Infatti, Sangiovanni progetta un piccolo live a Roma, gratuito e su prenotazione, che avrebbero conosciuto solo via mail il luogo. Un piccolo ritorno, passo dopo passo, che lo riconcilia non solo con il mondo della musica. Tutto questo prima della scorsa settimana, quando in un video che lo ritrae in un'abitazione in pietra e legno, gioca con il suo cane, che è apparso anche nei due post precedenti, scrive: "Ciao, raga! Come state?” Io bene! Sono contento di fare questo video per dirvelo. Sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare… anche con lui. Che dire? Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo. Tutto l’affetto che ho ricevuto è stato veramente bellissimo e spero di ricambiarlo presto. Spero di vedervi… Mi mancate veramente tanto!".

Il ritorno con Luci allo xeno e l'incontro con Maria De Filippi ad Amici

Sarà l'occasione giusta per annunciare, dopo pochi giorni, l'uscita di nuova musica: stiamo parlando di Luci allo xeno, pubblicata proprio nelle scorse ore. Per presentare la canzone, Sangiovanni si affida di nuovo a Instagram, e a una foto che lo ritrae, ancora una volta, con il suo cane: "Oggi esce un nuovo pezzo che racconta di come mi sono sentito in questi mesi e di quanto sia stato importante tornare a vedere la luce. Mi sento meglio, pieno di energie, mi è tornato il sorriso e la voglia di condividere la mia musica e le mie emozioni con voi! È stata una settimana bellissima, vi ho incontrati di nuovo dopo tanto tempo e la cosa che più mi ha colpito è che la mia presenza nel vostro cuore è come se non se ne fosse mai andata. anche per me è così, il vostro supporto e il vostro calore si sono sempre fatti sentire e questo mi permette di ricominciare al meglio questo percorso. Questo è solo il primo passo e, a prescindere da come possa andare, io sono felicissimo perché per me già poter condividere la mia musica in maniera serena e con il sorriso è una grande soddisfazione". L'ultima tappa, prima del ritorno definitivo, sarà proprio quella dello studio di Amici, che gli ha dato i natali artistici: Sangiovanni presenterà Luci allo xeno sul palco, davanti a Maria De Filippi, dove tutto è iniziato.