Il testo e il significato di Finiscimi, la canzone dedicata a Giulia Stabile a Sanremo 2024 Sangiovanni al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Finiscimi. Qui il testo e il significato della canzone.

Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Pietro Damian, arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano Finiscimi. Si tratta della seconda partecipazione alla kermesse musicale per il cantante vicentino, con un brano scritto insieme a P. Miano, F. Vaccari, A. Ferrara e F. Campedelli. L'esordio è avvenuto nel 2022 con Farfalle, mentre l'anno successivo ritorna come ospite di Gianni Morandi nel 2023 per Fatti ri-mandare dalla mamma a prendere il latte. Qui il testo e il significato di Finiscimi.

Il testo di Finiscimi

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola

Le tue le conservo ancora

Che cosa penserai

Chissà cosa farai

Scarabocchi sui miei libri

Mi leggi tra le righe

Non riesco più a gestirmi

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola

Non ti vedevo pronta

Non avevo il coraggio

Di fare questo passo

E ora che l’abbiamo fatto

Capisco che ho lasciato

Con cosa son rimasto

Con ‘sta nostalgia del cazzo

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Non basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me

Non basterà se ti scrivo una lettera questa è l’ultima

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Il significato di Finiscimi

Sangiovanni sarà uno dei protagonisti sul palco di Sanremo 2024: alla sua seconda partecipazione, si presenta con Finiscimi, una ballad-confessione a una sua relazione del passato (probabilmente Giulia Stabile) in cui ammette le sue colpe. Il cantante ha descritto così il brano nell'intervista a RaiPlay: "È una canzone nostalgica e struggente. Parla di una fine e io per andare oltre questa fine ho dovuto scrivere questa canzone. Ma vorrei che il significato lo trovassero le persone perché può averne diversi".