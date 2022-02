Il testo e significato di Farfalle, la canzone di Sangiovanni a Sanremo 2022 Dopo la grande avventura ad Amici e l’Ep omonimo, Sangiovanni debutta alla 72° edizione del Festival di Sanremo con “Farfalle”.

A cura di Vincenzo Nasto

Sangiovanni Sanremo 2022, Foto di Fabrizio Cestari

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sangiovanni è la sorpresa del 2021, una folata di vento nell'industria discografica italiana che è riuscita a imporsi con una personale forma canzone, in grado di monopolizzare gli ascolti radiofonici e streaming. Giovanni Pietro Damian, vero nome del 19enne cantante vicentino, dopo essersi preso la ribalta nell'ultima edizione di Amici, ma soprattutto dopo aver prodotto il singolo più venduto del 2021 "Malibù", si presenta alla 72° edizione del Festival di Sanremo con "Farfalle". Il brano, che vede la produzione di Zef e ITACA, e la collaborazione autoriale di Alessandro La Cava, è un brano uptempo che si insinua nelle preoccupazioni quotidiane di ognuno, tentando con la sua spensieratezza, di far volar via le preoccupazioni, come "Farfalle".

Il testo di Farfalle

Hai una casa un po' piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C'è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in un luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l'ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d'aria ia

Hai un elastico

Tra li capelli

Per tenerci legati

Non ho nulla

A parte te

Che mi faccia respirare

Sel una botta di ossigeno

In mezzo all'industria

La vita è un po' tossica

Strappi un sorriso

Quando mi guardi con quegli lucidi

Non sento i limiti nel mio futuro

E non l'ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d'aria ia

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d'aria ia

Sei una boccata d'aria ia

Il significato di Farfalle

Dopo aver conquistato da protagonista l'ultima edizione di Amici con hit del calibro di "Malibù" e "Lady", Sangiovanni si è preso il 2021, come dimostra la vittoria del primo brano nella categoria singoli più venduti in Italia. Il nuovo anno, anticipato dall'ufficialità del suo ruolo da concorrente big alla 72° edizione del Festival di Sanremo lo scorso 15 dicembre, lo mette di fronte a mesi fondamentali per la sua carriera. Infatti dopo il successo che lo ha trascinato fino agli ultimi mesi del 2021 con l'Ep omonimo, la sua partecipazione con "Farfalle" alla kermesse canora sarà il primo grande palcoscenico da affrontare. Un brano che ricorda la forma canzone di Sangiovanni, agevolata dalla produzione up-tempo di Zef e ITACA, che racconta la voglia di libertà e di leggerezza nei rapporti quotidiani, fuggendo dalle relazioni tossiche. Un brano che si trasforma nella seconda parte, con un'attitudine dance che viene suggerita anche dal cambio di produzione. "Farfalle" è pronta a dominare le radio e a diventare uno dei brani più virali del Festival su TikTok.