Sangiovanni a Sanremo 2022, l’ascesa del giovane cantante da Amici al Festival In quasi 16 mesi Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, ha stravolto l’industria musicale italiana, passando dal successo di Amici 21 al Festival di Sanremo 2022 con “Farfalle”

A cura di Vincenzo Nasto

Fabrizio Cestari

Dopo esser stato una delle sorprese più incredibili nel 2021 dell'industria discografica, Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Pietro Damian, salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston di Sanremo da favorito con la canzone "Farfalle". Il cantante vicentino, apparso per la prima volta nell'edizione passata di Amici di Maria De Filippi, sfiorando la vittoria, ottenuta dalla fidanzata ballerina Giulia Stabile, sarà uno dei protagonisti della kermesse, dopo aver cambiato il gioco del talent musicale di Canale 5. Basti pensare che il suo singolo "Malibù" è stato il più venduto del 2021 e che il suo Ep omonimo ha dovuto lasciare la vetta tra i dischi più venduti in Italia solo a Rkomi e al suo "Taxi Driver", classificandosi poi al secondo posto. Nel frattempo, anche all'estero Sangiovanni è riuscito a imporsi: basti osservare il destino di brani come "Malibù" e "Lady". Il primo è addirittura diventato il primo singolo del talent musicale a conquistare un disco di platino all'estero, esattamente in Svizzera.

Chi è Sangiovanni e qual è il vero nome dell'ex allievo di Amici

Lo scorso 9 gennaio Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Pietro Damian, ha compiuto 19 anni, solo un mese più grande del più giovane partecipante alla 72° edizione del Festival di Sanremo: Blanco. Il cantante, che lo scorso anno si è imposto nel mercato discografico italiano, è però adesso, a tutti gli effetti, un nome pronto alla vittoria di questa edizione. Nato a Vicenza nel 2003, Sangiovanni ha frequentato il liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, fino al quarto anno, quando è cominciata la sua esperienza nel mondo musicale-televisivo con Amici di Maria De Filippi, dove si è imposto. Già nella prima adolescenza, il suo talento nella scrittura era stato notato, a tal punto che è stato indirizzato nel mondo della musica da un'altra delle nuove proposte del panorama urban italiano e sorpresa della scorsa edizione del Festival di Sanremo: Madame. Ma cosa significa il nome Sangiovanni? Il suo pseudonimo, usato anche come nickname per il suo profilo Instagram, nasce da un commento della madre, che sin da piccolo gli ripeteva che non aveva il viso da santo.

Lady, Malibù, Raggi gamma e la collaborazione con Madame

Anche grazie alla popolarità ottenuta su TikTok dai suoi brani, l'esperienza musical-televisiva ad Amici di Maria De Filippi di Sangiovanni è stata una delle più entusiasmanti. Basti pensare che, fino a qualche mese fa, il cantante deteneva il record di velocità nella conquista di una certificazione per un proprio brano nel talent, consegnato poi nell'edizione attuale da LDA. Nel frattempo però Sangiovanni si è imposto nel mercato discografico lo scorso anno con tre brani in particolare: se il successo di "Lady" e "Malibù" era scontato vista la risposta del pubblico durante la trasmissione, un passo in avanti verso il pubblico si è ottenuto con "Perso nel buio" con l'amica Madame. I due, originari di Vicenza, si conoscevano sin dal liceo come hanno raccontato entrambi, incontrandosi alcune volte proprio tra i corridoi del liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro. Il rapporto sembra non essersi mai slegato, con la cantante che ha sempre supportato il suo amico durante l'esperienza ad Amici 20, ma soprattutto nel periodo successivo, accompagnandolo nella sua maturazione in "Perso nel buio". "Raggi gamma" invece rappresenta il nuovo mondo da raggiungere per il cantante, una sorta di liberazione dagli stereotipi della televisione e della sua partecipazione al talent, uno sprint energico in una nuova direzione.

Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022 canta "Farfalle"

E sul palco dell'Ariston si prenderà il proprio pubblico Sangiovanni, che si presenterà con il singolo uptempo "Farfalle". Il giovane cantante che era intervenuto durante Sanremo Giovani, chiamato a raccontare la propria esperienza dopo che l'avevano preceduto sul palco nomi del calibro di Emma Marrone e Massimo Ranieri, si è detto emozionato. Il singolo, come raccontato dallo stesso Sangiovanni, sarà un brano che farà divertire, che cercherà di rendere spensierato il ritorno alla normalità, un momento ancora lontano dal realizzarsi ma che il cantante cerca di riportare all'attenzione. La libertà e la leggerezza traspaiono nel testo, che ha visto anche il solito lavoro autoriale di Alessandro La Cava, e alle produzioni sono presenti il team composto da Zef ed ITACA.