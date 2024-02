Sangiovanni ferma tutto dopo Sanremo: “Non ho le energie fisiche e mentali” Sangiovanni annuncia lo stop ad album e tour previsti nei prossimi mesi: “Non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

320 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sangiovanni vuole prendersi una pausa da album e tour. Dopo la fine del settantaquattresimo Festival di Sanremo, in cui aveva partecipato con il brano Finiscimi arrivando al 29esimo posto, il cantante ha comunicato sul suo profilo Instagram la sua decisione di fermarsi. "Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica – scrive Sangiovanni in un post – Anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo"

La pausa di Sangiovanni dalla musica: "Non riesco più a fingere che vada tutto bene"

Sangiovanni aveva salutato il suo penultimo posto a Sanremo 2024 commentando che "sconfitta e vittoria non sono davvero importanti" e che il vero successo "è stare bene o quanto meno provarci". Così, a pochi giorni dal Festival, lascia sul suo profilo Instagram un lungo messaggio in cui comunica la pausa dagli impegni musicali, rimandando l'uscita del suo album "Privacy" e il concerto al forum di Assago del 5 ottobre 2024. "Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie – scrive il cantante nel post – Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie”

Sangiovanni su Instagram: "Non sto mollando ma non ho energie fisiche e mentali da mettere nella musica"

Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Pietro Damian, assicura che non si tratta di un addio definitivo. Il cantante 21enne nel post sul suo profilo Instagram aggiunge: "Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza)". Sangiovanni tranquillizza sul fatto che continuerà a scrivere e stare in studio ma, per un po', dedicherà maggior tempo a sé stesso. Il cantante più volte in passato aveva ribadito l'importanza della cura e del benessere mentale. In molti ricorderanno il suo monologo nel programma Le Iene. In quell'occasione aveva parlato della necessità della terapia e del chiedere aiuto nei momenti di difficoltà: "Non una debolezza ma una forza, fatelo per tornare a volare". Con il post pubblicato oggi sui social Sangiovanni mostra a tutti di aver messo in pratica quelle parole, prendendosi una pausa prima di tornare a volare.

Leggi anche Testo e significato di 100 messaggi, lo spoiler di Lazza a Sanremo 2024 conquista radio e TikTok