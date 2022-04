Sangiovanni a Le Iene: “Chiedere aiuto è una forza, non una debolezza” Sangiovanni è stato ospite della puntata del 13 aprile de Le Iene, dove si è reso protagonista di un monologo incentrato sull’importanza della terapia e del saper chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.

A cura di Elisabetta Murina

Sangiovanni è stato spite della puntata di mercoledì 13 aprile de Le Iene. Con look rinnovato e classico completo bianco e nero da "Iena", il cantante ha guadagnato il centro del palco e si è reso protagonista di un monologo incentrato sull'importanza della terapia, su quanto sia fondamentale saper chiedere aiuto nei momenti di difficoltà, senza vergognarsene mai.

Le parole di Sangiovanni

Giovanni Pietro Damian, vero nome di Sangiovanni, ha parlato a cuore aperto al pubblico, raccontando come la sua vita sia cambiata da quando è stato travolto dal successo, iniziato con la partecipazione alla scorsa edizione di Amici, alla quale si è classificato secondo dopo la fidanzata Giulia Stabile. Per il cantante la musica è sempre stata un rifugio, ma con la popolarità si è trasformata quasi in un ostacolo: "Ansie, problemi e paranoie che la musica faceva svanire sono tornate. La soluzione era diventata il problema".

Per uscire da un periodo buio della sua vita, Sangiovanni ha trovato conforto nella terapia, nell'aiuto di qualcuno che sapesse tendergli la mano e aiutarlo a stare meglio. Per questo motivo lui crede che non ci sia nulla di cui vergognarsi e che non sia mai una forma di debolezza. Di seguito il testo integrale del monologo.

Leggi anche Il testo e significato di Farfalle, la canzone di Sangiovanni a Sanremo 2022