Dove si trova Sangiovanni dopo lo stop alla musica: "Si è rifugiato a casa dei genitori a Vicenza" Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che mostrano Sangiovanni due giorni dopo la finale del Festival di Sanremo 2024, mentre ancora si trovava nella Città dei Fiori insieme al suo team. Poco dopo avrebbe annunciato lo stop momentaneo dalla musica, sparendo anche dai social. Al momento si sarebbe rifugiato in un luogo sicuro: la casa dei suoi genitori a Vicenza.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Dopo il Festival Sanremo 2024, Sangiovanni ha annunciato di volersi allontanare momentaneamente dalla musica. Da quel momento, il cantante è sparito anche dai social facendo preoccupare i suoi fan. Il settimanale Chi, nel numero uscito il 6 marzo, ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono ancora nella città dei Fiori, due giorni dopo la finale dello scorso 11 febbraio. Ma dove è ora?

Le foto di Sangiovanni dopo il Festival di Sanremo

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni scatti che mostrano Sangiovanni qualche giorno dopo la fine del Festival di Sanremo. Come si vede nelle immagini, il giovane cantante -che poco tempo dopo avrebbe annunciato il suo stop momentaneo dalla musica- ride e scherza con Fabio Rinaldi, membro del suo team Sugar. "Non riesco più a fingere che vada tutto bene. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi", aveva poi scritto su Instagram, comunicando la decisione di rimandare l'uscita del prossimo album e l'inizio del tour.

Ma, dall'annuncio dell'uscita ad oggi, cosa sta facendo Pietro Damian? Il settimanale Chi fa sapere che, dopo qualche giorno passato a Milano, il cantante si sarebbe rifugiato in un luogo sicuro: la casa dei suoi genitori a Vicenza. Starebbe quindi trascorrendo alcuni giorni in famiglia, pur senza interrompere i rapporti con il suo team di lavoro. "Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e per me adesso rappresenta la cosa più importante", aveva fatto sapere il cantante nel suo post, sottolineando quanto per lui sia importante il sostegno dei fan.

L'annuncio dello stop momentaneo dalla musica

Qualche giorno dopo la fine di Sanremo 2024, dove si è classificato al penultimo posto con il brano Finiscimi, il cantante ha annunciato con un lungo post su Instagram di volersi prendere una pausa dalla sua musica. "Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo", ha annunciato il 21enne ai suoi fan sui social, ribadendo che la posizione in classifica all'ultima edizione della kermesse non ha nulla a che fare con la sua scelta.