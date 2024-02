Sangiovanni e la pausa dalla musica, solidarietà dei colleghi da Emma a Madame: “Torna a splendere” Molti dei commenti sotto al post in cui Sangiovanni ha annunciato la sua pausa dalla musica sono messaggi di solidarietà da parte di colleghi e fan. Tra tutti, Madame, una delle più care amiche del cantante, scrive: “Hai un coraggio non da tutti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cantanti, artisti, personaggi del mondo dello spettacolo e fan hanno mostrato vicinanza a Sangiovanni – che ha scelto di prendersi una pausa dalla carriera musicale – commentando il suo post sui social con messaggi di solidarietà. L'annuncio è arrivato su Instagram, dove il cantante ha spiegato che la decisione non ha a che vedere con il posizionamento a Sanremo 2024, in cui è arrivato penultimo, ma con il desiderio di prendersi cura di sé e del suo benessere mentale. Sangiovanni ha rimandato il concerto al Forum di Assago – in programma ad ottobre a Milano – e ha cancellato l'uscita del nuovo disco, in procinto di pubblicazione.

Cantanti e artisti in supporto di Sangiovanni: "Torna a splendere fratellino"

Il commento di Madame è tra i primi che si leggono sotto al post in cui Sangiovanni comunica il suo stop alla musica. I due frequentavano la stessa scuola, a legarli, però, non è solo l'amicizia ma anche una collaborazione musicale, il singolo inciso insieme e uscito nel 2021 si chiamava "Perso nel buio". Madame, in risposta all'annuncio di Sangiovanni, scrive:

"Torna a splendere fratellino, ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve. Hai un coraggio non da tutti, stai dimostrando di credere nella tua roba più di chiunque altro. Te l’ho sempre detto, il tuo è un talento cristallino, indiscutibile, non si esaurirà mai col tempo, ma si sarebbe esaurito tirando troppo la corda. Prenditi del tempo, non avere fretta, Franci e tutti i tuoi amici sono qui per te"

A commentare il post di Sangiovanni sono stati innanzitutto i Big in gara a Sanremo 2024. I Negramaro, Diodato, Fred de Palma, Alessandra Amoroso, hanno lasciato emoticon a forma di cuore in segno di supporto. Emma Marrone scrive: "Forza bello mio", l'incoraggiamento arriva anche da Alfa con: "Forza". C'è poi Francesca Michelin: "Forza Sangio, con calma e con i tuoi tempi, prenditi cura di te. Noi ti aspettiamo quando vorrai, senza fretta. Grazie per aver condiviso queste parole con noi, sono d’ispirazione". Altri colleghi come Blanco, Levante, Baby K hanno mostrato vicinanza e affetto al cantante, anche l'attore Maurizio Lastrico lascia un messaggio: "Questa tua sincerità dimostra quanto tieni alla tua arte. Molto presto ti ripagherà. Buon percorso". Tra i tanti messaggi di supporto da parte di fan e personaggi del mondo dello spettacolo, ne arriva anche uno da Serenis.it, centro di psicoterapia online:

In tutto questo rumore, tu sei riuscito ad ascoltarti e a metterti al primo posto davanti a ogni altra cosa: non hai idea di quanta forza stai dimostrando in questo modo. Parlare apertamente di come ti senti fa bene a te, fa bene alle altre persone, fa bene allo stigma che tuttora esiste attorno alla salute mentale. Ti auguriamo di riuscire a prenderti cura di te, per tutto il tempo che ti servirà per farlo. Un abbraccio

Sangiovanni in conferenza stampa a Sanremo 2024: "Non sto bene mentalmente, lotto attraverso la musica"

Raccontava di "non stare bene mentalmente" e di lottare attraverso la musica, così Sangiovanni rispondeva ai giornalisti durante una delle conferenze stampa del Festival di Sanremo 2024. "Mi sono trovato da solo ad affrontare la mia condizione, la mia fragilità. Non mi interessa essere cool ma dire la verità – rivelava il cantante – Spero che il Festival possa essere un modo per portare un messaggio, per aiutare chi sta soffrendo. Io non so quale sia la causa né la cura del disagio che esiste tra tanti giovani, ma la mia parola ha un potere e voglio usarla". In gara si è classificato alla 29esima posizione con "Finiscimi", una canzone in cui parla della fine della relazione. Il cantante è stato legato sentimentalmente con la ballerina Giulia Stabile, dopo la rottura si è parlato a lungo della loro storia d'amore. Specialmente quando Stabile, proprio mentre Sangiovanni si esibiva a Sanremo 2024, ha condiviso un messaggio in supporto di Angelina Mango. La decisione di prendersi una pausa arriva dopo momenti in cui la carriera di Sangiovanni aveva sfiorato picchi altissimi: il successo in seguito alla sua partecipazione ad Amici, la parte da attore al fianco di Carlo Verdone nella serie Vita da Carlo e infine la convocazione di Amadus per il Festival di Sanremo 2024. Una serie di soddisfazioni che non sono bastate ad arginare il malessere provato dall'artista, che ora proverà ad affrontare la sofferenza con coraggio, lontano dalla luce dei riflettori.