Giulia Stabile commenta Sanremo 2024 mentre canta Sangiovanni, ma il sostegno è per Angelina Strani incroci a Sanremo 2024: nello stesso momento in cui Sangiovanni si esibiva nella prima apparizione sul palco di Sanremo 2024, durante la serata Cover, la sua ex Giulia Stabile lanciava su X un messaggio di supporto ad Angelina Mango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Sangiovanni, Aitana, Giulia Stabile, foto LaPresse e X

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quello dedicato alle Cover, il primo concorrente a salire sul palco è Sangiovanni, con un medley dei brani Farfalle, e la sua traduzione latina Mariposa. Il cantante vicentino è stato accompagnatosul palco dalla cantante spagnola Aitana. Nello stesso momento, su X, il profilo di Giulia Stabile ha pubblicato: "Anche stasera tutti per la cucciola. Penso che stasera sarà ancora più delicata come serata. Cerchiamo di farle arrivare tuuutto l’amore e la forza del mondo@angelinamango_. Ti voglio bene stellina CODICE 16". Non è la prima serata in cui Giulia Stabile pubblica sul suo profilo X un messaggio per Angelina Mango, sua amica, ma anche coreografa del video di Che t'o dico a fa'.

Il significato di Finiscimi: "Parla di una fine e di come io ho dovuto scrivere questo brano per poter superarla"

Molto discussa la partecipazione di Sangiovanni a Sanremo 2024, con il cantante che ha più volte discusso del legame con la sua ex nella presentazione di Finiscimi. Basti pensare all'uscita di Americana, in cui raccontava la fine di un amore, senza alludere inizialmente alla relazione con Giulia Stabile, prima di affermare: "Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato". Nella presentazione di Finiscimi invece, Sangiovanni ha parlato specificatamente di un momento di sofferenza: "Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso. È una canzone nostalgica, struggente, molto malinconica. Parla di una fine e di come io ho dovuto scrivere questo brano per poter superarla".

Il cambiamento confessato nella diretta di Fanpage.it

Nella diretta sul profilo Instagram di Fanpage.it, Sangiovanni ha confessato di star cambiando pelle, di star crescendo: "Io credo che devo essere contento per aver portato qualcosa di mio e di completamente nuovo. Sono contento per questo e per come è performato il pezzo, in realtà quesot Sanremo per me è solo una vetrina per presentare un nuovo progetto e un nuovo percorso. Ci vorrà sicuramente del tempo perché è una cosa nuova rispetto alle mie solite, però aspettiamo e vediamo che succede. Credo che la canzone sia piaciuta e credo sia stata capita. Credo sia giusto e doveroso passare dei messaggi giusti e positivi che possono essere d'aiuto per chi ci segue. Io ci provo in qualche modo. Si può scrivere, fare musica, divertendosi ma credo sia anche giusto dare un peso alle parole che si dicono".