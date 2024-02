Sangiovanni: “Sto cambiando, ora decido io cosa mostrare al pubblico” Sangiovanni, ospite della quarta diretta Instagram di Fanpage.it dal Festival di Sanremo, ha fatto un bilancio sulla sua partecipazione alla kermesse: “Io credo che devo essere contento per aver portato qualcosa di mio e di completamente nuovo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sangiovanni, ospite della quarta diretta Instagram di Fanpage.it dal Festival di Sanremo, ha presentato quella che sarà la sua cover, un Medley della sua Farfalle e Mariposas di Aitana. Si tratta di un'artista poco conosciuta qui in Italia, ma che in Spagna riempie gli stadi: "Facciamo questa cover proprio per presentare lei e per far scoprire al nostro pubblico questa grandissima artista. Lei merita questa ribalta e non vedo l'ora che venga questa sera. Non ho ancora provato, proverò nel pomeriggio e sono molto contento perché sono sicuro che verrà bene". Il messaggio a Loredana Bertè: "In backstage ha espresso delle parole carine per me, è una donna incredibile. Io aspiro a diventare come lei, ad avere il suo coraggio per affrontare le difficoltà".

La foto con la ragazza che piangeva dall'emozione

Sangiovanni ha parlato della foto che ha fatto con una ragazza che piangeva dall'emozione nell'incontarlo, con la madre accanto che le faceva il video. Lui aveva chiesto alla madre di spegnere il telefono perché quel momoento era speciale, poi ha chiesto scusa via social alla madre:

C'era questa ragazza che si era commossa e io la stavo abbracciando e vedevo che sua madre le faceva il video, nel momento pensavo cavolo, mi dispiace! Cioè, mi ha fatto riflettere il fatto che mentre lei si godeva quel momento, sorrideva ed era felice, i genitori pensavano a fare un video. Ho detto: si goda l'emozione di sua figlia con gli occhi, perché credo che dal telefono non abbia lo stesso valore. Lì per lì, ho chiesto scusa, perché poi ognuno può fare quello che vuole. Era per lanciare un messaggio positivo.

Come sta andando il Festival di Sangiovanni

Il bilancio di Sangiovanni, in gara con la canzone Finiscimi, è positivo. L'artista sta cambiando pelle come ha confermato nella nostra diretta:

Io credo che devo essere contento per aver portato qualcosa di mio e di completamente nuovo. Sono contento per questo e per come è performato il pezzo, in realtà quesot Sanremo per me è solo una vetrina per presentare un nuovo progetto e un nuovo percorso. Ci vorrà sicuramente del tempo perché è una cosa nuova rispetto alle mie solite, però aspettiamo e vediamo che succede. Credo che la canzone sia piaciuta e credo sia stata capita. Credo sia giusto e doveroso passare dei messaggi giusti e positivi che possono essere d'aiuto per chi ci segue. Io ci provo in qualche modo. Si può scrivere, fare musica, divertendosi ma credo sia anche giusto dare un peso alle parole che si dicono.

Sangiovanni esce con un nuovo disco il prossimo 1 marzo: "Dopo Sanremo esce il mio disco, Privacy, e non vedo l'ora di farlo sentire a tutti. Non faccio troppi spoiler, anche se ne usciranno in questi giorni. Ci vediamo l'1 marzo e spacchiamo tutto. Voglio iniziare a dire le cose come e quando voglio io. Questo disco è un invito alle persone di entrare nella mia privacy. Questa cosa mi fa piacere perché decido io cosa far vedere alle persone che mi seguono e mi permettono di mantenere delle cose mie speciali solo per me, in maniera molto più sana.