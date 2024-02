Chi è Aitana, la cantante spagnola con Sangiovanni a Sanremo 2024 Aitana Ocaña Morales è la cantante spagnola che duetta con Sangiovanni a Sanremo 2024 nella serate delle cover di venerdì 9 febbraio. I due artisti canteranno un medley di “Farfalle” e “Mariposas”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Aitana Ocaña Morales – meglio conosciuta come Aitana – è la cantante spagnola scelta da Sangiovanni per duettare insieme a lui sul palco del Festival di Sanremo 2024 nella serata delle cover di venerdì 9 febbraio. I due artisti si esibiranno in un medley di “Farfalle” e “Mariposas”. Nata a Barcellona il 27 giugno 1999, Aitana è conosciuta in Italia soprattutto per il singolo Mariposas, versione spagnola di Farfalle, cantata proprio con l’ex allievo di Amici. Reduce dalla relazione con l’attore di Elite Miguel Bernardeau, da circa un anno frequenta il cantante colombiano Sebastián Yatra. L’artista vanta diverse le collaborazioni con artisti di fama internazionale tra cui Katy Perry, David Bisbal, Morat, Danna Paola e Luísa Sonza.

Chi è Aitana Ocaña Morales, la carriera della cantante: gli esordi fino a Sanremo

Aitana, 24 anni, comincia ad appassionarsi alla musica fin da giovanissima. Diventa popolare nel 2014 grazie a YouTube, con un canale sul quale carica cover di canzoni famose da lei reinterpretate. Nello stesso anno comincia a scrivere musica e pubblica i suoi primi brani. Nel 2017 supera le selezioni del talent show Operación Triunfo e, dopo essere arrivata tra i primi 5 finalisti, accede all’Operación Triunfo Gala Eurovisión, contest che consente alla Spagna di cercare un rappresentante per l’Eurovision. Reduce dalla partecipazione al programma, incide con Ana Guerra il singolo Lo malo che ottiene il doppio disco di platino. Decide quindi di trasferirsi a Los Angeles per produrre il suo primo album che finisce tra quelli candidati a un Latin Grammy. A partire dal 2020 comincia a collaborare con artisti di fama internazionale come Katy Perry e David Bisbal. Produce il suo secondo album Notata da Sangiovannni, produce insieme a lui Mariposas, la versione italiana della canzone Farfalle.

Le collaborazioni da Katy Perry a Luisa Sonza

Diverse le collaborazioni internazionali grazie alle quali Aitana ha accresciuto la sua popolarità. Con Katy Perry ha inciso Resilient (Remix), con David Bisbal ha cantato Si Tú La Quieres, con Morat ha registrato Presiento, con Danna Paola ha cantato AQYNE e con Luisa Sonza ha interpretato Friend de Semana. Forte di un successo ormai consolidato, nel 2024 e nel 2025 Aitana sarà impegnata in un tour che prevede date nei maggiori stadi spagnoli.

Aitana è fidanzata con Sebastián Yatra dopo l'ex fidanzato Miguel Bernardeau

Legata al fidanzato storico Vicente Rodríguez che la accompagna nei suoi primi anni di successo, Aitana decide di lasciarlo per cominciare una relazione con Luis Cepeda, cantante conosciuto a Operación Triunfo più grande di lei di 10 anni. Nel 2020 si innamora dell’attore spagnolo della serie Elite Miguel Bernardeau con il quale convive da settembre 2020 fino alla fine del 2022 quando i due decidono di lasciarsi. A partire dal 2023, invece, è legata al cantante colombiano Sebastián Yatra.

Aitana duetta con Sangiovanni nella serata cover di Sanremo 2024

Aitana salirà per la prima volta sul palco di Sanremo nell’edizione 2024 del Festival. Voluta da Sangiovanni perché lo accompagnasse nella serata dei duetti, canterà insieme a lui un medley di “Farfalle” e “Mariposas”.