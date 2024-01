Perché Sangiovanni ha portato la cantante spagnola Aitana ai duetti di Sanremo 2024 Sangiovanni ah spiegato eprché ha voluto la cantante spagnola Aitana al suo fianco durante la serata cover e duetti del prossimo Festival di Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sangiovanni e Aitana

Aitana è una delle cantanti spagnole più amate benché in Italia il suo nome sia pressoché sconosciuto alla maggior parte del pubblico. Ma questa osa cambierà tra qualche giorno, precisamente venerdì 9 febbraio, penultima puntata del festival di Sanremo, quando i 30 Big si esibiranno in over e duetti e sul palco del teatro Ariston la cantante spagnola accompagnerà Sangiovanni in una versione in due lingue del singolo dell'ex Amici "Farfalle", nella versione intitolata "Farfalle/Mariposas" che ha conquistato sei dischi di platino e ha raggiunto la prima posizione nell'airplay radiofonica spagnola.

Sangiovanni, quindi, invece di scegliere una cover, ha preferito sfruttare il palco sanremese per promuovere la sua canzone in versione spagnola e dare anche maggiore visibilità a Aitana, ricambiando il favore che lei gli ha fatto duettando con lui in Spagna. Un successo che Sangiovanni ha voluto celebrare dedicando alla cantante una storia su Instagram: "Mi hai dato la possibilità di farmi conoscere ad un altro paese e a chi non ascolta la musica italiana e non ti ho mai ringraziato abbastanza. Sono onorato di averti sul palco con me a Sanremo. Sono convinto che tutti gli italiani che ancora non ti conoscono si renderanno conto della star che sei" ha scritto, mostrando una foto che li ritrae assieme.

Aitana Ocaña Morales, conosciuta semplicemente come AITANA, una cantautrice e attrice spagnola, che ha ottenuto svariati dischi di platino nel suo Paese dove si esibisce negli stadi ed è considerata una delle più importanti popstar iberiche. Sanremo, quindi, le darà la possibilità anche di aprire una porta al pubblico italiano. Sangiovanni torna al Festival di Sanremo due anni dopo aver portato proprio "Farfalle" e questa volta lo fa con "Cadere Volare", una ballad che parla di una storia finita male, una sorta di lettera in cui il protagonista della canzone si scusa per il proprio comportamento durante la storia d'amore.