Israele-Hamas, le ultime notizie in diretta sulla guerra: raid di Israele su campo profughi a Nuseirat, 14 morti. Usa: “Non è un genocidio”

Le ultime notizie di oggi, martedì 14 maggio sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e sull'operazione a Rafah. Raid aerei israeliani nella notte hanno bombardato alcuni edifici nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, uccidendo almeno 14 palestinesi, secondo fonti mediche di Gaza. Appelli dell'UNICEF per chiedere la fine dell’uccisione indiscriminata di civili gli per Usa "Il conflitto nella Striscia di Gaza non è un genocidio". L'ONU ha affermato che circa il 20% della popolazione di Gaza è stata nuovamente costerta a sfollare a causa dell'intensificarsi delle operazioni militari israeliane. Israele ha amesso che in un attacco delle sue forze vicino a Rafah ha ucciso un dipendente delle Nazioni Unite e ne ha ferito un altro, affermando che i due sono stati uccisi in una “zona di combattimento attivo”. Oxfam ha lanciato l'allarme per la diffusione di malattie mortali a Gaza, affermando che l'invasione israeliana di Rafah sta aggravando un “cocktail letale di sovraffollamento, fognature e fame”.

08:31 Israele continua ad ammassare truppe per attacco a Rafah Israele continua ad ammassare truppe per attacco a Rafah. Secondo gli Gli Stati Uniti ci saono già abbastanza truppe ai margini di Rafah per lanciare un'incursione su larga scala nei prossimi giorni, ma gli alti funzionari americani non sono certi se sia stata presa la decisione di portare avanti l'offensiva. Lo riferiscono due alti funzionari dell'amministrazione Biden alla Cnn. Secondo quanto riportato dall'emittente Usa, la Casa Bianca ritiene che un'offensiva di terra israeliana a Rafah sarebbe un errore e sta "urgentemente" lavorando per un cessate il fuoco. Gli Stati Uniti non credono che una "vittoria totale" di Israele su Hamas sia "probabile o possibile." A cura di Antonio Palma 08:13 Attacco dei coloni israeliani a un convoglio di aiuti diretto a Gaza: cibo gettato in strada Attacco dei coloni israeliani a un convoglio di aiuti diretto a Gaza. Lunedì i manifestanti israeliani hanno bloccato un convoglio di camion cono aiuti destinati a Gaza, gettando pacchi di cibo sulla strada e squarciando sacchi di grano nella Cisgiordania occupata. I camion, attaccati al checkpoint di Tarqumiya a ovest di Hebron, provenivano dalla Giordania ed erano diretti verso la Striscia di Gaza, dove decine di migliaia di palestinesi affrontano carenze di cibo e aiuti. Quattro manifestanti, tra cui un minore, sono stati arrestati durante l'azione. La Casa Bianca ha condannato l'attacco, definendo il "saccheggio" dei convogli umanitari "un oltraggio totale". A cura di Antonio Palma 07:46 Human Rights Watch: almeno otto attacchi israeliani contro gruppi umanitari a Gaza Secondo Human Rights Watch, da ottobre ci sono stati almeno otto attacchi israeliani contro gruppi umanitari a Gaza che hanno ucciso o ferito decine di persone. Secondo l'organizzazione umanitaria da ottobre le forze israeliane hanno effettuato almeno otto attacchi contro convogli umanitari e sulle loro strutture a Gaza, anche dopo che le organizzazioni umanitarie avevano fornito le loro coordinate alle autorità israeliane. Nel proprio report HRW ha affermato che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) non hanno emesso avvertimenti alle organizzazioni umanitarie prima degli attacchi, che hanno ucciso o ferito almeno 31 persone. L'ultimo caso nelle scorse ore quando un veicolo delle Nazioni Unite lunedì è finito sotto il fuoco a Rafah: nel raid morto un membro del Dipartimento di Sicurezza e Protezione dell'organizzazione e ferito un altro addetto mentre si recavano in ospedale. A cura di Antonio Palma 07:31 Casa Bianca: "Quello che accade a Gaza non è genocidio" "Il conflitto nella Striscia di Gaza non è un genocidio" Lo ha ribadito il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. Parlando con i giornalisti durante un briefing stampa Sullivan ha spiegato: "Non riteniamo che quello che sta accadendo a Gaza sia un genocidio". A cura di Antonio Palma 07:22 Notte di Raid israeliani su Gaza, fonti mediche: "Almeno 14 morti nel campo profughi di Nuseirat" Notte di attacchi aerei israeliani, fuoco di artiglieria e attacchi di elicotteri a Gaza. Un raid su un edificio residenziale a sud del campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza ha fatto morti e feriti. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e decine sono rimaste ferite dopo il bombardamento aereo israeliano. Al Jazeera riferisce anche che i soccorritori della Protezione civile di Gaza hano faticato a raggiungere i feriti intrappolati sotto le macerie dell'attacco al campo di Nuseirat a causa dei continui bombardamenti israeliani. Elicotteri da combattimento israeliani hanno sparato anche sul quartiere di Zeitoun a Gaza City e attacchi aerei hanno colpito durante la notte la zona orientale della città di Rafah. L'agenzia di stampa Wafa riporta anche attacchi di artiglieria contro la città di Beit Lahiya, nel nord-ovest della Striscia di Gaza, e contro il campo profughi di Jabalia, anch'esso situato nel nord del territorio. A cura di Antonio Palma