Che il 2024 sia l'anno di Rihanna? Cosa ha detto la cantante sul nuovo album Doveva uscire nel 2023 il nuovo album di RIhanna, ma così non è stato. La cantante, però, spiega che ci siamo quasi e che sarà un grande album!

A cura di Redazione Music

Rihanna (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

Sono passati otto anni dall'uscita di Anti, l'ultimo album di Rihanna, una delle popstar che hanno segnato l'industria discografica di questi ultimi anni. La popstar delle Barbados è riuscita a segnare il pop mondiale sebbene negli ultimi 10 anni quello sia l'unico album uscito (quello precedente era Unapologetic del 2012), a dimostrazione dell'enorme influenza che ha avuto all'inizio degli anni 2000, al punto che nel 2023 è stata la protagonista del Super Bowl, l'evento sportivo più importante degli Stati Uniti che trascina con sé anche l'intermezzo musicale in cui ogni anno si esibisce il meglio della musica statunitense.

Da anni si parla, ormai, del ritorno della cantante che, nel frattempo, ha anche costruito un impero come imprenditrice del settore della cosmesi, che continua a permetterle di restare tra le donne più ricche e influenti delle classifiche di Forbes. Eppure i suoi fan sono in attesa da molto tempo di un suo ritorno discografico, spesso annunciato e poi puntualmente rinviato. "R9" – come lo chiamano, ormai, i fan – è il seguito di Anti e in un'intervista a Extra, Rihanna ha dato qualche informazione in più sul making of di quest'album, spiegando che tutta questa attesa vale la pena perché, spiega: "Sarà fantastico. Deve esserlo: questa è l’unica ragione per cui non è ancora uscito. Se non lo sento e non ho la sensazione che rappresenti l'evoluzione… il tempo che ho trascorso lontano. Dovrebbe esserci uno spettacolo di crescita, giusto?" ha spiegato la cantante facendo intendere che è alla ricerca della perfezione e del suono giusto.

Rihanna ha anche proseguito spiegando di voler cantare e divertirsi: "Voglio suonare, e sento che la musica è un parco giochi, e voglio divertirmi e mostrare veramente dove sono". Durante l'intervista la cantante ha anche parlato della possibilità di un feat, ma solo se arrivasse quello con un artista di livello internazionale. Già una settimana fa, la cantante aveva fatto accenno al suo prossimo album, spiegando: "Ho già delle cose da cui sento che potrei ricavare dei successi". Lo scorso anno, a ridosso dell'esibizione al Super Bowl, Rihanna aveva dichiarato che l'album sarebbe uscito entro il 2023: "Voglio che sia quest'anno. Onestamente, sarebbe ridicolo se non fosse quest’anno. Ma voglio solo divertirmi. Voglio solo fare musica e fare video… E ho bisogno della giusta musica di sottofondo con le immagini. Non posso semplicemente andare a girare un video mentre parlo". Che il 2024 sia l'anno giusto?