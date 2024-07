I Co’Sang tornano con il nuovo album “Dinastia”: il ritorno del golden duo del rap italiano

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Co'Sang (ph. Gaetano De Angelis)

E dopo l'annuncio dei due concerti dei settembre a Piazza del Plebiscito, i Co'Sang annunciano anche il loro nuovo album, Dinastia, che uscirà il prossimo 30 agosto. Un ritorno che era inatteso fino a qualche mese fa, fino a quando le voci di un riavvicinamento tra Luchè e Nto si erano concretizzate nell'annuncio dei due live napoletani: dopo una separazione non proprio pacifica, i due rapper hanno ritrovato una strada comune e dopo aver contribuito a accrescere reputazione e importanza del rap in Italia, in un momento in cui nulla era scontato, tornano per celebrarsi e farsi celebrare nel momento più fortunato del rap italiano di sempre.

Il nuovo album Dinastia, dodici anni dopo l'ultimo

Sono passati dodici anni dalla loro separazione (quindici dall'ultimo album) e dopo il ritorno dei Club Dogo era quasi d'obbligo il ritorno in scena della coppia che ha segnato il rap italiano, regalando a Napoli due album culto come "Chi more pe me" e "Vita bona". Il comunicato stampa parla di "album che cambierà le carte in tavola nella scena rap italiana, già candidato ad essere una pietra miliare e a segnare un punto dal quale tutto può solo ripartire". Insomma, le aspettative – e le promesse – sono alte, ma non era difficile immaginarlo conoscendo i due rapper, con Luché che è riuscito a ricostruirsi una carriera importante da solista, fatta di palazzetti da migliaia di fan, mentre Nto ha continuato da solista e a essere considerato uno dei migliori rapper e parolieri italiani.

Due concerti a Piazza del Plebiscito

Il percorso di avvicinamento alla nuova pubblicazione passa proprio per la ripubblicazione dei due album precedenti per la prima volta anche in vinile, mentre Dinastia sarà pubblicato come vinile fumé rosso Special Pack Autografato (in esclusiva sullo shop di Warner Music Italy) e Vinile Cristallo, mentre per quanto riguarda il formato cd uno sarà Autografato (in esclusiva Amazon.it) e l'altro standard. E dopo l'uscita del nuovo album i Co'Sang tornano anche live con i due concerti il 17 e 18 settembre in Piazza del Plebiscito, dove sono attesi decine di migliaia di fan (la data del 17 è andata sold out in 15 minuti).