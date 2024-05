video suggerito

I Co’Sang si riuniscono per un concerto evento a Napoli: torna il suono nuovo di Luchè e Nto I Co’Sang hanno annunciato la reunion: la band formata da Luchè e Nto suonerò a settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

100 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questo lungo periodo di reunion era tanta l'attesa per quella di una delle band fondamentali per il rap italiano, ovvero i Co'Sang. Pochi mesi fa un'altra band cardine era tornata assieme, ovvero i Club Dogo e oggi sono Luché e Nto ad annunciare un ritorno live della band che ha scritto alcune delle pagine più importanti del rap italiano, facendo da fratelli maggiori di tutta la nuova scena partenope: a loro deve tantissimo uno come Geolier, per esempio, ma sono tanti i rapper della scena che hanno espresso un credito nei loro confronti. Luchè e Nto hanno annunciato, quindi, un concerto per il prossimo settembre.

I Co'Sang si esibiranno il prossimo 17 settembre a Piazza del Plebiscito: non poteva che essere la piazza simbolica della città a ospitare il ritorno del duo di Marianella. Se è vero che le voci di una reunion si inseguivano da un po', così come quelle di un ritorno musicale, la conferma è arrivata con un corto che i due hanno condiviso sui loro social: "L’annuncio è arrivato con un corto, che porta in tutto e per tutto la firma del duo di Marianella, raccontando la storia di quello che succedeva ‘Int’o Rione' e che accade oggi, con il modo unico di rappresentare la realtà che fin da subito li ha fatti entrare nell’Olimpo del rap italiano" come si legge nella nota stampa. Le prevendite saranno disponibili online da venerdì 3 maggio alle ore 14.00 e nei circuiti di vendita autorizzati da mercoledì 8 maggio alle ore 14.00.

Tra il 2005 e il 2009 Luché e Nto pubblicarono due album diventati iconici per il rap italiano – "Chi more pe mme" e "Vita Bona", confermando quella napoletana come una delle scuole dell'hip hop italiano, grazie anche a pezzi come Int'o rione, Quanno me ne so juto, Nun me parlà ‘e strada o Try me. Dopo la separazione i due rapper hanno continuato con le proprie carriere soliste, confermando quanto di buono avevano fatto in duo, seguendo la strada che li aveva portati a oltrepassare i confini regionali con barre ormai classiche come: "Nun me sento bbuono, mammà, che me succede? ‘E frate mij s"o fummanno ancora e dint'ê frase nostre ‘a rivoluzione, chisto è ‘o suono nuovo, ‘o ssaje ch'è malammore".

E il suono nuovo sarebbe diventato fondamentale per tutta la scena rap che si sarebbe sviluppata successivamente in Campania, da Rocco Hunt a Geolier passando per Vale Lambo, Lele Blade, Mv Killa, Young Snapp, Coco, e tanti altri. In poco tempo sono arrivati anche tanti commenti al post del ritorno, con Clementino che scrive "Legends never die", Rocco Hunt scrive "Ci avete cresciuti 🩸 Bentornati ",lo stesso Geolier commenta "Assaf a maronn", Raiz: "Jamm bell", fino ai cuori di Paolo Cannavaro.