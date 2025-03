Elodie a Domenica In: “Il nuovo album esce tra pochissimo e farà i botti”

video suggerito

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elodie ha parlato del prossimo album che sarà annunciato a breve e che, dice, fara i botti.

A cura di Redazione Music

Elodie (ph Attilio Cusani)

Elodie è stata ospite a Domenica In, intervistata da Mara Venier. La cantante ha parlato molto di sé, lasciando, però, la coda dell'intervista a una dichiarazione sul suo prossimo album. Elodie, infatti, non ha annunciato ancora quando vedrà la luce il suo nuovo lavoro che arriverà dopo la sua partecipazione al festival di sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7 che si è classificata al dodicesimo posto e soprattutto arriverà poco prima dei suoi due concerti allo stadio, l'8 giugno al Meazza di Milano e il 12 giugno al Diego Armando Maradona di Napoli, due annunci col botto per la cantante che si confronterà per la prima volta con una platea così grande.

Un album col botto

Nonostante sia passato più di un mese dalla fine del Festival, però, non ci sono ancora notizie per quanto riguarda il seguito di Ok. respira, uscito nel 2023, che ha raggiunto il quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti della settimana, chiudendo in top 20 tra i più venduti dell'anno. In coda all'intervista con Mara Venier, quando erano in piedi, la conduttrice ha chiesto alla cantante se avessimo notizie proprio sull'uscita del suo nuovo lavoro e Elodie ha preferito mantenere ancora un po' di mistero, spiegando che comunque l'annuncio sarebbe avvenuto a brevissimo e anticipando che sarà qualcosa che farà il botto (sic).

Quando esce l'album di Elodie

Elodie si è lasciata sfuggire molto poco, ha più volte ribadito che siamo a momenti dall'annuncio e forse anche dall'uscita: "Il nuovo album esce tra molto poco, pochissimo. Ancora non l'ho annunciato ma uscirà fra pochissimo, sta per uscire. Farà un po' di botti, ti piacerà". Ovviamente si sono scatenati i fan sui social, alla ricerca di qualche indizio per capire quando sarà l'annuncio. C'è chi spera che avvenga all'inizio di questa settimana, c'è anche chi cerca di indovinare quali saranno i featuring.