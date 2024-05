Elodie e l’annuncio degli stadi: nel 2025 suonerà al Maradona di Napoli e a San Siro a Milano

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie, 2024

Elodie ritorna con un annuncio speciale. A Milano, nelle scorse ore, sono apparsi dei cartelloni che inneggiavano a due appuntamenti molto particolare per la cantante e i suoi fan: si tratta di un doppio evento negli stadi che si terrà nel 2025. Come recitano i cartelloni, Elodie si esibirà a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, ma anche a Milano, allo stadio San Siro. La cantante si esibirà per la prima volta in uno stadio, dopo aver terminato la scorsa tournée nei palazzetti a dicembre 2023, al Forum di Assago di Milano, duettando con Annalisa sulle note di Mon Amour e Ciclone. L'Elodie Show 2023, con quasi tutte le date nei palazzetti sold-out, ha proiettato la cantante romana in una nuova dimensione di pubblico, testimoniata anche dai suoi ultimi progetti. Infatti, il 2023 è stato uno degli anni più importanti della cantante con la partecipazione al Festival di Sanremo con Due, ma soprattutto con l'uscita di Ok. Respira e il suo clubtape Red Light.

Il successo di Ok. Respira e Red Light

Infatti, se negli ultimi mesi Elodie è stata protagonista sul palco di Una Nessuna Centomila con Tananai, ma anche per le sue iniziative benefiche, diventando ambiasciatrice di Save The Children, gli ascolti degli ultimi due progetti tendono a non fermarsi. Basti pensare a Fari Spenti, che ha conquistato la prima posizione nelle classifiche EarOne nelle due settimane successive all'uscita del brano, totalizzando 10 milioni di streaming su Spotify. O facendo un passo indietro, possiamo osservare il successo di due brani come Bagno a Mezzanotte e Tribale, diventati centrali negli ascolti di Ok.Respira con quasi 100 milioni di streaming. Proprio l'album è stato certificato tre volte disco di platino, diventando uno dei progetti pop più premiati lo scorso anno.

Un nuovo album nel 2024 e le collaborazioni

Ma nei prossimi mesi potremmo assistere anche all'arrivo di un suo nuovo album, a oltre un anno di distanza da Ok. Respira. Nel frattempo, nelle scorse ore è stato pubblicato il nuovo album di Gigi D'Alessio, Fra, in cui la cantante è presente in Io vorrei 2024. Alcuni fan della cantante hanno sottolineato anche come Elodie potrebbe essere il feat ghost nel singolo Nu Dispietto, anch'esso parte dell'ultimo album di Gigi D'Alessio. Facendo solo un passo indietro invece, Elodie è salita anche sul palco dei Club Dogo negli scorsi mesi, in alcuni degli appuntamenti al Forum D'Assago. La cantante ha partecipato nel brano Soli a Milano.