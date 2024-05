Il video di Elodie e Tananai che cantano Tango ha emozionato tutti: la reazione di Iannone

video suggerito

A cura di Redazione Music

Elodie e Tananai (ph Luca Brunetti)

Nelle due serate che hanno composto l'evento di Una, Nessuna, Centomila, che, riassunta, è andata anche in onda ieri sera ci sono state tante esibizioni belle ed emozionanti: performance singole, ma anche tante collaborazioni che hanno permesso di ascoltare canzoni entrate nella Storia, o anche solo nei cuori delle persone, di vivere altre vite, con altre voci, altre emozioni. Sono state serate di beneficenza, certo, ma anche di musica, ballo, amicizia, stima e voci che si sono intrecciate tra loro, cercando di regalare qualcosa in più a tutte le canzoni, che fossero quelle degli ospiti, quindi più recenti, o grandi classici della canzone italiana, casomai cantata in gruppo.

Tra quelle più emozionante, che hanno ricevuto maggiore attenzione – almeno sui social – da parte del pubblico da casa che, impossibilitato a essere all'Arena di Verona, ha potuto vederlo su Rai1 dove è stato il programma più visto della serata, battendo il film di Canale 5 "Una famiglia vincente", c'è stato il duetto tra Elodie e Tananai che si sono esibiti in Tango, la canzone con cui il cantautore è finito quinto nell'edizione del 2023 del Festival di Sanremo. La canzone è diventata un vero e proprio fenomeno pop contemporaneo, riuscendo a emozionare tantissime persone e collezionando 85 milioni di stream, seconda solo Baby Goddamn (e a La dolce vita, ma lì era un feat con Fedez).

Sono stati tanti quelli che hanno postato il video dei due cantanti che si sono esibiti e ancora di più quelli che hanno lasciato commenti entusiastici. In effetti i due hanno costruito l'esibizione in maniera molto emozionante, cantandola vis à vis, guardandosi negli occhi e alternando le strofe, dando il proprio profilo al pubblico all'Arena e a casa. Pian piano che la canzone andava avanti e si avvicinava alla fine i due si sono avvicinati, quasi ad abbracciarsi. Elodie ha postato le foto e il video dell'esibizione sui propri social, ricevendo anche un cuore dal compagno, il motociclista Andrea Iannone. Su Instagram Tananai ha voluto ringraziare Elodie: "Sei una vera artista, grazie per avere condiviso il palco con me"