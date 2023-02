Il testo e il significato di Tango, la canzone di Tananai a Sanremo 2023 Tananai partecipa al festival di Sanremo 2023 con la canzone Tango. Ecco il testo e il significato del brano.

A cura di Cristina Somma

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) In foto: Tananai

Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, concorre al festival di Sanremo 2023. Ha partecipato al festival della canzone italiana già lo scorso anno, dopo essere stato selezionato tra i 12 favoriti di Sanremo Giovani 2021. Un anno fa si è classificato ultimo alla kermesse con il brano "Sesso occasionale". Quest'anno invece salirà sul palco dell'Ariston con la canzone "Tango" scritta da lui, Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Alessandro Raina. Di seguito il testo e il significato.

Il testo di "Tango"

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Il significato di "Tango"

Tananai porta a Sanremo 2023 la canzone "Tango", lontana dagli schemi a cui ci ha abituati. Una ballata che tratta il tema dell'amore romantico che si svolge tra le strade di una città, con un susseguirsi di immagini urbane, dalle palazzine fino alla scritta al neon di un sexy shop. Nel brano i ricordi riaffiorano nitidi, così come il susseguirsi di scene descritte, ma sono ormai lontane perché parte di una storia passionale, ma finita già da un anno. Il cantante è ancora coinvolto in un limbo che assale chi si ritrova ad affrontare la fine di una storia importante. Narra di una lotta interiore che oscilla tra il desiderio di tornare al primo incontro per evitare di viverlo, quindi riuscendo ad evadere anche alla successiva sofferenza e la certezza di non essere ancora riuscito ad andare avanti.