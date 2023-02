Il video svela cosa racconta Tango di Tananai: è la storia di un soldato ucraino e la sua fidanzata “Tango” il brano portato in gara da Tananai durante la seconda serata del Festival di Sanremo, racconta l’amore tra un soldato ucraino e la sua fidanzata. Le immagini del videoclip svelano la storia dietro la canzone.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i brani presentati in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo c'è quello di Tananai, ovvero Tango, che ha subito generato non pochi consensi da parte del pubblico. L'artista, che lo scorso anno era arrivato ultimo in classifica con la sua "Sesso occasionale", si presenta sul palco dell'Ariston con un brano decisamente più romantico, il cui testo si ispira ad una storia vera, l'amore tra un soldato ucraino e la sua fidanzata.

Il videoclip spiega la storia di Tango

Il videoclip della canzone spiega esattamente dove nasce l'amore struggente raccontato nel brano, un amore che si è costruito e cementato in un momento terribile come il conflitto russo-ucraino, in cui il dolore per la distruzione e la morte che imperversano in quei luoghi, si aggiunge alla sofferenza per una storia che vive di distanza, di mancanza e di incertezza. Le immagini di "Tango" sono spezzoni di vita quotidiana, una vita prima trascorsa insieme e poi brutalmente divisa dall'imminenza di una guerra la cui crudeltà si è consumata e continua a consumarsi tra due popoli vicini costretti ad attaccarsi l'un l'altro. Tananai canta: "Tornerò lunedì, ma qui non è mai lunedì" a sottolineare il fatto che non c'è un tempo, non c'è una fine stabilita, mentre in sottofondo scorrono i ricordi circoscritti dallo schermo di un telefono. "Qui fa freddo, ci sono meno 12 ma io sono riscaldato dal tuo amore" si sente dire dal soldato sul finire del video in un messaggio rivolto alla sua fidanzata.

La posizione di Tango in classifica a Sanremo 2023

Tananai si è posizionato quarto nella classifica generale a seguito della seconda serata di Sanremo 2023. La canzone, infatti, è stata apprezzatissima sui social, dove è stata già condivisa in vari spezzoni e consegnando anche un'immagine diversa del cantante che, ormai, si è fatto conoscere in una nuova veste decisamente diversa da quella con cui si è presentato alla scorsa edizione del Festival che, però, è riuscito a garantirgli la giusta popolarità.