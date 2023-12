Elodie chiude il tour e duetta per la prima volta con Annalisa, la reazione di Brenda Lodigiani Elodie per l’ultima data del suo tour ieri sera, sabato 9 dicembre, ha scelto Annalisa come ospite. Le due pop star italiane si sono esibite per la prima volta insieme sul palco del Mediolanum Forum. Stamattina la reazione di Brenda Lodigiani, imitatrice di Annalisa: “Non mi sono accorta di nulla”.

Per l'ultima data del suo tour, Elodie al Mediolanum Forum ha scelto come ospite sul palco Annalisa. Le due "regine" del pop italiano si sono esibite insieme per la prima volta e il pubblico milanese è esploso in un boato: sulle note dei brani Mon Amour e Ciclone, hit estive di entrambe, hanno fatto ballare e cantare tutti i presenti. Questa mattina è arrivata la reazione di Brenda Lodigiani la cui imitazione di Annalisa a Gialappa's Show è diventata famosa: "Non mi sono accorta di nulla".

La reazione di Brenda Lodigiani al duetto di Annalisa e Elodie

Brenda Lodigiani, imitatrice di Annalisa al Gialappa's Show, questa mattina, oltre ad aver ricondiviso tutti i commenti dei fan al duetto della cantante con Elodie, ha commentato tra le stories di Instagram: "Annalisa ha duettato con qualcuno ieri sera? Io non mi sono accorta di nulla e voi?". Scherzando fa riferimento al rumors – smentito dalla stessa artista – secondo il quale tra le due ci sarebbe una rivalità nel settore musicale. Spesso, infatti, nelle sue performance nelle quali veste i panni di Annalisa, Brenda Lodigiani scherza così: "Chi è la regina del pop italiano? Elodie? No! La regina è Annalisa. Chi è la prima in classifica? Annalisa! Quante lauree c’ha Elodie, lo sapete dire? Zero! Popolo ballate con me e non con Elodie. Uh Elodie se l’è presa, anche oggi l’ho stesa, uh, non ti sei mai ripresa, non mi fare l’offesa".

Poi su Twitter ha repostato un tweet di un utente: "L'incontro tra Elodie e Annalisa è merito di Brenda Lodigiani".

Il duetto di Elodie e Annalisa al Mediolanum Forum

Elodie ieri sera al Mediolanum Forum ha chiuso il suo tour con il botto. Si è esibita sul palco insieme ad Annalisa. Hanno cantato Mon Amour e Ciclone, hit di entrambe, scatenando il pubblico milanese. Alla fine della performance hanno commentato insieme il loro duetto, promettendosi di collaborare insieme. "Grazie, sono felice come una bambina. È la prima volta che cantiamo insieme, spero la prima di una lunga serie" sono state le parole di Annalisa. "Sicuramente", la replica di Elodie.