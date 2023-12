Annalisa al concerto di Elodie scegli una gonna rossa in tulle per il duetto a sorpresa A sorpresa, per l’ultima data del tour di Elodie, Annalisa è salita sul palco del Mediolanum Forum di Milano per un duetto sulle note di Mon Amour: ecco l’outfit scelto per il tour più glamour dell’anno.

A cura di Arianna Colzi

Annalisa ed Elodie

Sono le due regine del pop italiano, le cantanti che hanno dominato le classifiche di vendita degli ultimi anni. Stiamo parlando di Elodie e Annalisa che, il 9 dicembre, in occasione dell'ultima data del tour di Elodie al Mediolanum Forum, sono salite sul parco per duettare insieme sulle note di Mon Amour.

Il look di Annalisa

Il look di Annalisa per il duetto con Elodie

Uno degli ultimi featuring del tour più glamour dell'anno ha portato sul palco di Milano Annalisa ed Elodie. Un manifesto di solidarietà e collaborazione femminile, che nella musica italiana si vede ancora troppo di raro. Il pubblico di Assago è scoppiato in un boato quando è salita sul palco Annalisa, che ha sfoggiato un outfit sui toni del rosso curato dalla stylist Susanna Ausoni. La gonna rossa asimmetrica firmata David Koma, designer londinese, ha uno spacco laterale impreziosito da metri di tulle. Il tulle formava come una coda a sirena, dando alla gonna quasi un tocco in stile flamenco. La stessa nuance della gonna midi è ripresa da una blusa, che copre la parte superiore del vestito.

Annalisa ed Elodie

Sempre sulla palette del rosso, Annalisa ha scelto una cravatta che si uniformava alla blusa , accessorio di tendenza in questo Autunno/Inverno 2023-2024. A completare il look Annalisa ha abbinato un paio stivali sopra il ginocchio in vinile.

L'abbraccio tra Elodie e Annalisa

Le due cantanti si sono esibite anche sulle note di un brano di Elodie, facendo impazzire il pubblico. Annalisa ha ringraziato la collega per l'invito, lanciando un auspicio per il futuro: "Era la prima volta che cantavamo insieme, spero sarà la prima di una lunga serie".