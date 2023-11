Elisabetta Gregoraci con la cravatta lancia l’accessorio di tendenza per l’Autunno/Inverno 23-24 È il pezzo must-have della stagione, immancabile nel guardaroba di tutti, uomini e donne. A riportarla in auge Pierpaolo Piccioli che l’ha resa protagonista della sua sfilata Autunno/Invero 2023/24, rendendola la tendenza del momento.

A cura di Annachiara Gaggino

Elisabetta Gregoraci in Valentino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La cravatta ormai è l'accessorio preferito di Elisabetta Gregoraci che, dopo averla sfoggiata abbinata a un paio di anfibi con le piume firmati Valentino, l'ha scelta anche per completare un altro look indossato nel corso di un evento a Milano.

Per l'occasione la showgirl ha scelto una mise maschile composta da un paio di pantaloni neri dal taglio sartoriale, una giacca over color panna, un blazer doppiopetto con il colletto nero a contrasto indossato sopra una camicia crop bianca. L'outfit è stato completato da un paio di décolleté nere e arricchito dalla cravatta dello stesso colore.

La cravatta sulle passerelle, come indossarla

Protagonista indiscussa delle sfilate Autunno/Inverno 2023/24, la cravatta è ormai l'accessorio must-have della stagione. Da acquistare o da rubare all'armadio di padri, fratelli o fidanzati, non può sicuramente mancare per conferire personalità al proprio look. Tra i primi a proporla come irrinunciabile elemento dell'outfit è stato Pierpaolo Piccioli, che ha dedicato alla cravatta un'intera sfilata.

Un look Valentino

Da sempre votato a un'estetica fluida il designer con Black Tie ha scorporato questo accessorio dalla sua tradizione maschile, diventando unisex e facendolo indossare anche alle donne, non solo su completi mannish, ma anche su vestiti e lunghi abiti da sera. Non ha genere.

Un look Prada

Ma non è stato solo il direttore creativo della Maison di Mayhoola for Investment a proporre l'ingresso della cravatta nel guardaroba femminile, altri brand hanno proposto la loro visione del pezzo. Nelle divise worker di Prada l'accessorio si fonde con la camicia, diventando un tutt'uno, stesso colore, stesso tessuto. GCDS, invece, la abbina a giacche over indossate con culotte e shorts oppure abbinata a mise in pelle, indossata lunga inserita dentro a gonne o pantaloni.