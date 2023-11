Elodie sotto una cascata di cristalli brilla con il look al concerto di Napoli La cantante romana ieri sera ha conquistato il Palapartenope. Il suo outfit ha illuminato il palco dove ha avuto modo di duettare con un importante ospite.

A cura di Annachiara Gaggino

Elodie

Il doppio sold-out di Elodie al Palapartenope di Napoli era già stato annunciato, ma la regina del pop italiano ha conquistato il pubblico nella data di ieri, venerdì 17 novembre, infiammando il palco tra ospiti d'eccezione e una dedica speciale al capoluogo campano, sfoggiando la maglietta rossa del Napoli, della stagione 1988/1989, con il numero 10, quello di Diego Armando Maradona, indimenticabile giocatore della squadra partenopea. Il secondo concerto è previsto per questa sera, sabato 18 novembre, e dato il successo del primo non possiamo che aspettarci grandi cose. Dopo aver lanciato a sorpresa l'album Red Light la cantante fa partire ufficialmente l'Elodie Show 2024, le cui date hanno quasi tutte già registrato il tutto esaurito.

Elodie

Il look argentato di Elodie sul palco

Non è passato inosservato l'outfit argentato della cantante romana che ha illuminato il palazzetto. Un look da odalisca composto da un top incrociato, arricciato e allacciato sul collo e un paio di leggins arricchiti da una sorta di pareo corto, drappeggiato e legato sotto l'ombelico, chiudono l'outfit un paio di scarpe con tacco abbinate. Tutto tempestato di cristalli in grado di brillare sotto le luci del palco. Una scelta che ha confermato Elodie icona di stile. Dopo i look sfoggiati per i sette video delle tracce del suo ultimo progetto, che hanno visto la collaborazione di alcune della maggiori Maison italiane, la cantante riesce ancora a stupire con i suoi outfit.

Elodie

Elodie si lancia in un duetto con Gigi D'Alessio

Non solo l'omaggio a Maradona, Elodie ha chiamato un altro dei personaggi più amati di Napoli: Gigi D'Alessio. Tra i due artisti c'è ormai molta sintonia, l'ex concorrente di Amici, infatti, aveva già avuto modo di collaborare con il cantante neo-melodico a maggio, tra gli ospiti speciali di una delle serate napoletane organizzate da Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito. Da allora la loro versione di "Una magica storia d'amore" ha fatto impazzire ed è stata riproposta anche ieri sera, ma solo dopo un mash-up dove i due hanno alternato le rispettive canzoni.