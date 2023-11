Elodie in concerto al Palapartenope di Napoli: canta sul palco con la maglia di Maradona Durante il primo dei due concerti previsti al Palapartenope, nella serata di ieri, Elodie si è esibita sul palco con la maglia di Maradona: è quella iconica, rossa, della stagione 88/89.

A cura di Valerio Papadia

Bagno di folla ieri sera al Palapartenope, a Napoli, per il primo dei due concerti di Elodie (il secondo è previsto questa sera, sabato 18 novembre, ndr): i fan della cantante romana hanno risposto con grande partecipazione e hanno assiepato il complesso di Fuorigrotta. Un concerto esplosivo, come ce lo si aspettava da Elodie, che in conclusione non si è lasciata scappare l'occasione di omaggiare Napoli: la cantante si è infatti presentata sul palco con la maglia numero 10 di Maradona. Si tratta dell'iconica casacca rossa, la terza maglia, indossata dal Napoli nella stagione 1988/1989, con la scritta Mars sul petto.

Anche Gigi D'Alessio e Geolier sul palco con Elodie

L'omaggio a Napoli si è tradotto anche con gli ospiti che Elodie ha chiamato per affiancarla sul palco durante il concerto di ieri sera: insieme alla cantante romana, infatti, si sono esibiti sia Gigi D'Alessio che Geolier. Il cantautore ha dato vita a un mash-up che ha visto le sue canzoni alternarsi con quelle di Elodie; i due hanno poi duettato sulle note di "Una magica storia d'amore". Il rapper, idolo delle nuove generazioni napoletane – e non solo – si è cimentato invece in "Chiagne", con Elodie che ha cantato le strofe che nell'originale sono affidate al rapper Lazza.