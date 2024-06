Concerto Nino D’Angelo a Napoli: controlli agli ambulanti, auto rimosse coi carro attrezzi

video suggerito

A cura di Nico Falco

Una trentina di automobili sono state rimosse per sosta irregolare e oltre cento bottiglie di birra sono state sequestrate nell'ambito dei controlli predisposti dal Comando della Polizia Locale di Napoli in occasione del concerto di Nino D'Angelo, che si è tenuto ieri 29 giugno, nello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. In campo 56 unità, tra cui 3 ufficiali e 53 agenti; il dispositivo ricalca quello visto per il concerto di Geolier.

Nella giornata di ieri sono stati verbalizzati 7 parcheggiatori abusivi, che intercettavano gli spettatori nei pressi dell'impianto sportivo; uno di loro è stato denunciato per recidiva. Inoltre, sono state rimosse col carro attrezzi 28 automobili parcheggiate in sosta irregolare e sono stati elevati 39 verbali per infrazioni al Codice della Strada; cinque veicoli sono stati trovati privi di copertura assicurativa e quattro motociclisti sono stati sorpresi in sella senza il casco obbligatorio.

Sotto sequestro sono finite 110 bottiglie di birra, vendute in violazione delle norme e dell'ordinanza del Comune, e sono stati elevati 3 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sedici attività commerciali, infine, sono state sottoposte a controlli specifici per verificare il rispetto delle normative vigenti.

Gli interventi della Polizia Locale hanno riguardato anche le aree della movida cittadina. In via Riviera di Chiaia sono stati emessi 6 verbali per violazioni al Codice della Strada, in riferimento in particolare all'occupazione abusiva di suolo pubblico e alla pubblicità stradale non autorizzata. Nei pressi di via Ferdinando Russo sono stati rimossi 8 veicoli e sequestrati 4 e sono stati elevati 14 verbali per violazioni al Codice della Strada. In via Orazio, infine, un'attività commerciale è stata sanzionata per occupazione di suolo pubblico e per l'assenza di certificazione per un impianto elettrico autoalimentato, la situazione è stata segnalata all'Asl per ulteriori verifiche.