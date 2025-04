video suggerito

Incidente in via Nicolardi, auto senza controllo si ribalta: ferito conducente Incidente in via Nicolardi. Auto perde il controllo e si ribalta sul tettuccio. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale in via Nicolardi ai Colli Aminei di Napoli, nel pomeriggio di domenica 6 aprile. L'auto, per motivi in corso di accertamento, perde il controllo e si ribalta sul tettuccio. Ferito lievemente il conducente. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Soccavo, a quanto apprende Fanpage.it, e i vigili del fuoco. Immediati i soccorsi. Il conducente è stato medicato dal personale dell'ambulanza del 118 giunto sul posto. Mentre l'auto è stata poi rimossa e messa in sicurezza. La vettura, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo, danneggiando anche alcune auto che erano parcheggiate sul ciglio della carreggiata. Per fortuna, l'automobilista non ha riportato ferite gravi. È stato comunque ricoverato in ospedale.

"C'erano le strisce rialzate: non sono bastate"

Il sinistro, a quanto si apprende, è avvenuto attorno alle ore 17,30. Sulla vicenda interviene Gennaro Acampora, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Napoli:

A via Nicolardi un'auto ribaltata per eccesso di velocità. Autista in ospedale non dovrebbe essere nulla di grave per fortuna, auto distrutta ed altre 4 auto in sosta rotte. Ma perché non andiamo tutti un po' più piano? Questa strada proprio lì è stata oggetto di due dissuasori per rallentamento a salire ed a scendere. Qui si è voluto accelerare e correre anche superate le due strisce pedonali rialzate salendo il tratto inferiore di via Nicolardi. Bisogna continuare sia ad intervenire con limiti di velocità e mezzi di deterrenza, ma allo stesso tempo fare capire che correndo o distraendosi guidando e facendo altro, in auto o moto si mette in pericolo la vita propria e degli altri.