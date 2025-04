video suggerito

Un poliziotto e un carabiniere feriti durante i controlli in strada a Napoli: due arresti Due episodi distinti, due operatori delle forze dell'ordine feriti durante i controlli in strada a Napoli: due uomini sono stati arrestati, mentre un terzo è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

immagine di repertorio

Un poliziotto e un carabiniere feriti a Napoli durante controlli in strada: due distinti episodi in città, che hanno portato all'arresto di due uomini, mentre un terzo è stato denunciato. Il primo episodio nella mattinata di ieri, mercoledì 2 aprile, quando i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia, mentre transitavano in via Casanova, all'angolo con via Cesare Rosaroll, nella zona della Stazione Centrale, hanno notato un uomo sospetto a bordo di un motociclo che, alla vista degli agenti, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo: nel tentativo di fuga, l'uomo ha investito uno dei poliziotti, che è caduto rovinosamente al suolo.

Gli agenti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare l'uomo, trovandolo in possesso di una bustina di hashish del peso complessivo di 0,2 grammi. Pertanto, al termine del controllo, l'uomo, un 34enne con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; inoltre, il 34enne è stato sanzionato anche per guida con patente di categoria diversa e per la mancata copertura assicurativa.

Il secondo episodio, invece, in via Caserta al Bravo, a San Pietro a Patierno, periferia settentrionale di Napoli. I carabinieri della locale stazione hanno notato uno scooter privo di targa con a bordo due soggetti che, alla vista dei militari, hanno accelerato e si sono dati alla fuga: il motociclo, durante la corsa, ha urtato lo sportello della gazzella, ferendo alla mano un carabiniere.

Con non poche difficoltà, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare i due in via dei Reggiolari: un 23enne è stato arrestato, mentre un 18enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere ferito ha riportato una prognosi di 5 giorni, mentre la gazzella ha riportato danni.