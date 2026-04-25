Napoli, rapina in via Gianturco e fuga dai carabinieri stile Gta: i ladri si schiantano contro un tir

La macchina schiantata contro il tir

Nel pomeriggio, nella zona industriale di Napoli, una rapina si è trasformata in un inseguimento degno del videogioco Gta, concluso con un incidente. I carabinieri hanno arrestato due uomini, di trentacinque e ventisette anni, entrambi di nazionalità iraniana.

Il fatto è avvenuto in via Gianturco, zona Est, lì dove insistono molti centri commerciali e negozi made in China. E proprio un cittadino cinese, a bordo del proprio furgone, è stato avvicinato da un uomo che si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine. Con atteggiamento deciso, l’uomo è riuscito a sottrarre il portafogli alla vittima.

Subito dopo si è dato alla fuga raggiungendo un’auto parcheggiata poco distante, dove lo attendeva un complice. La vittima ha tentato di inseguirli e ha lanciato il proprio smartphone contro il veicolo in fuga, mandando in frantumi il lunotto posteriore, senza però riuscire a fermarli. A breve distanza si trovava una pattuglia dei carabinieri della compagnia Napoli Stella, che ha assistito alla scena e si è messa all'inseguimento. I militari hanno intimato l'alt, ma i fuggitivi hanno proseguito la corsa.

Ne è nato un inseguimento lungo circa tre chilometri tra strade trafficate, con manovre pericolose e cambi di corsia improvvisi. La fuga si è conclusa quando l’auto dei due uomini si è scontrata contro un tir. Alcuni testimoni hanno immortalato l'esito dell'impatto in video che circolano su Tiktok. I carabinieri hanno raggiunto subito il veicolo.

I due occupanti, feriti nell’impatto, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, dove restano ricoverati e piantonati. Non sono in pericolo di vita. All'interno dell’auto sono stati trovati 950 euro, contenuti nel portafogli sottratto alla vittima. I due sono stati arrestati con le accuse di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.