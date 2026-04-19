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Controlli dei carabinieri a Piscinola e Chiaiano: sequestrati 135 chili di cibo in pizzeria e in cornetteria

I carabinieri hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali nei quartieri della periferia Nord di Napoli, riscontrando anche la presenza di lavoratori in nero. I controlli si sono estesi anche in provincia, a Pozzuoli.
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A cura di Valerio Papadia
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Il weekend ha visto i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli impegnati in una serie di controlli negli esercizi commerciali del capoluogo campano. In particolare, i militari della compagnia Vomero hanno controllato i quartieri Piscinola e Chiaiano, alla periferia settentrionale della città, riscontrando numerose irregolarità. Innanzitutto, i carabinieri hanno sequestrato 135 chili di alimenti in una pizzeria e in una cornetteria, in cattivo stato di conservazione e mancanti delle indicazioni di provenienza e tracciabilità.

Durante i controlli, i militari dell'Arma hanno denunciato il titolare di una macelleria poiché, all'interno dell'esercizio commerciale, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero; il titolare dell'attività è stato denunciato anche per furto di energia elettrica. Quattro lavoratori in nero sorpresi anche in un'altra macelleria, un lavoratore senza contratto in una pizzeria e un altro in una cornetteria. Nell'ambito dei controlli, inoltre, un uomo di 27 anni è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio: in un bar, il 27enne è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish, 3 di marijuana e 55 euro in contanti.

I controlli dei carabinieri, infine, si sono concentrati anche in provincia, nella vicina Pozzuoli: i militari della locale compagnia hanno arrestato un uomo del posto per spaccio di stupefacenti; addosso aveva 14 grammi di cocaina pronti per essere venduti. Durante i controlli sono state sequestrate 18 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1 chilo e 7 proiettili di vario calibro. Un 20enne è stato denunciato poiché trovato in possesso di un coltello.

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