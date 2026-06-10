Cornetteria Cip&Ciop chiusa da carabinieri e Asl: lavoratori in nero, sequestrati 450 kg di prodotti al bar star di Tiktok

Chiusa la notissima cornetteria di Chiaiano star di Tiktok e Instagram con milioni di followers: trovati alimenti non conformi e dipendenti non inquadrati correttamente.

Alcune immagini dal profilo Tiktok della nota cornetteria star dei social

Un milione e mezzo di follower su Instagram, oltre due milioni su TikTok: numeri che hanno fatto della cornetteria Cip&Ciop di Chiaiano, Napoli Nord, un fenomeno social, seguitissimo anche oltre i confini cittadini. Ma l'impero costruito sul web si è scontrato coi controlli di Asl e Carabinieri, che si è concluso con la sospensione dell'attività, il sequestro di quattro quintali e mezzo di alimenti e sanzioni per oltre 60mila euro.

La cornetteria-bar-paninoteca di via Emilio Scaglione si è ritagliata un importante proprio spazio sui social, usando sempre la stessa formula, semplice ma decisamente efficace: telecamera del telefonino connessa live Tiktok, puntata sui clienti in attesa, subito davanti la preparazione dei cornetti di notte, incredibili bombe caloriche di creme, snack inseriti interi e l'immancabile spolverata di zucchero a velo. Video che macinano migliaia e migliaia di visualizzazioni (il più visto su TikTok si avvia verso i 30 milioni) con numerosi commenti che arrivano anche dall'estero e hanno fatto dell'attività uno dei punti di riferimento alla voce "food porn". Milioni di followers che seguono le dirette e un rientro importante dal punto di vista della popolarità,

Nel corso delle ispezioni è stato appurato che due dei lavoratori erano impiegati a nero, circostanza che ha portato alla prima sanzione: 36mila euro. A questa si aggiungono altre sanzioni amministrative, per complessivi 24 mila euro. Gli accertamenti hanno riguardato anche il lato igienico-sanitario: in questo caso militari e Asl hanno riscontrato 3 non conformità catalogate come gravi e sono stati sequestrati gli alimenti per totali 450 chili.

È stata infine contestata anche una sanzione amministrativa di 5mila euro. Il titolare della cornetteria-caffetteria è stato denunciato ed è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività. Nei giorni scorsi sul profilo Instagram è stato pubblicato un messaggio: «Ci scusiamo per il disagio, ma per delle piccole modifiche saremo chiusi 4/5 giorni».