Napoli, tenta di rubare lo scooter davanti alla caserma: i carabinieri vedono tutto dalle telecamere e lo arrestano

Il furto davanti ai carabinieri della stazione di Borgoloreto, che hanno visto tutto e hanno arrestato il ladro.

Una caserma dei carabinieri non è sicuramente uno dei posti migliori per commettere un furto o, in generale, un reato. Eppure, a Napoli, un 28enne è stato arrestato dopo aver tentato un furto proprio davanti alla caserma dei carabinieri. Davanti alla stazione di Borgoloreto, in via Nuova Marina, nella zona del Porto di Napoli, il 28enne ha adocchiato uno scooter parcheggiato. Dopo averlo guardato per qualche secondo, l'uomo ha deciso di entrare in azione: ha così provato a forzare il bloccasterzo, poi a danneggiare la scocca, senza successo; il 28enne ha così desistito dal suo intento, intenzionato a scappare.

Prima che potesse allontanarsi, però, ha sentito una mano sulla spalla: i carabinieri avevano assistito a tutta la scena dalle telecamere di videosorveglianza della caserma. Per il 28enne – originario del Bangladesh – sono così scattate le manette: l'uomo è stato arrestato per tentato furto; è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio.

Un viavai movimentato quello all'esterno della stazione dei carabinieri di Borgoloreto: nel dicembre del 2024, infatti, un uomo sparò con un fucile contro il portone della caserma. Soltanto dopo un anno e mezzo, nel maggio scorso, i militari dell'Arma hanno individuato e arrestato il colpevole, accusato di detenzione e porto illegali di arma da fuoco.