Evade dai domiciliari per una birra, ma nel tragitto investe un 17enne in scooter: 46enne arrestato a Melito

Il ragazzo ha riportato, per fortuna, soltanto ferite lievi. L’uomo, invece, è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Non ha resistito al richiamo di una birra gelata, vista l'afa degli ultimi giorni; peccato che fosse ai domiciliari e non potesse uscire di casa e, per giunta, durante il tragitto abbia travolto un 17enne in scooter. Per questo, a Melito, nella provincia di Napoli, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri.

Il 46enne, nonostante gli arresti domiciliari, ha deciso di salire in sella al suo scooter, sprovvisto di targa, per andare a bere una birra ghiacciata; a pochi metri della sua abitazione, però, l'uomo si è scontrato con un altro scooter, in via dello Zodiaco, guidato da un 17enne. L'uomo ha allora implorato il ragazzo di non allertare le forze dell'ordine e poi è scappato. Il 17enne, confuso, ha telefonato ai genitori, che si sono precipitati sul posto, insieme a una folla di curiosi; sul posto è tornato poi anche il 46enne, che ha implorato anche i genitori del ragazzo di non sporgere denuncia.

Nel frattempo, però, allertati da un passante, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, alla cui vista il 46nne si è dato alla fuga, trincerandosi nel suo appartamento. Dopo aver raccolto la testimonianza del 17enne, i militari dell'Arma si sono presentati alla porta dell'uomo, che, dopo un rapido cambio d'abito, ha dapprima negato di essersi allontanato da casa, ammettendo poi le sue colpe; nel giardino, i carabinieri hanno trovato anche lo scooter senza targa del 46enne.

Il 17enne investito, soccorso sul posto dal personale del 118, ha riportato soltanto ferite lievi. Il 46enne, al termine delle operazioni, è stato invece arrestato per evasione e omissione di soccorso e sottoposto nuovamente ai domiciliari, in attesa di giudizio.