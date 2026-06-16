Scippa una donna, scappa al posto di blocco e investe un poliziotto: 37enne arrestato in centro a Napoli

L’uomo, in sella al suo scooter, dopo lo scippo, non si è fermato all’alt della polizia e ha investito un agente. Il mezzo sul quale viaggiava è risultato rubato.

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Ha scippato una donna, non si è fermato all'alt e ha investito un poliziotto: per questo, nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 giugno, un uomo di 37 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato nel centro storico di Napoli. Nella fattispecie, i Falchi della Squadra Mobile, nell'ambito di servizi predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i reati predatori, sono stati avvicinati da una donna, che ha riferito loro di essere stata scippata della borsa da un malintenzionato a bordo di uno scooter.

Tempestivamente, gli agenti hanno individuato il malvivente in largo Donna Regina e gli hanno intimato l'alt: alla loro vista, però, l'uomo ha accelerato e ha forzato il posto fi blocco, investendo uno dei poliziotti. L'uomo, però, è stato prontamente fermato dagli altri agenti che, dopo averlo perquisito, lo hanno trovato in possesso di due giraviti. Insospettiti dal comportamento del 37enne, poi, i poliziotti hanno perquisito anche la sua abitazione, nella quale sono stati ritrovati due proiettili calibro 9×21, oltre a una tessera sanitaria e a una carta d'identità appartenenti ad un'altra persona. Infine, dai successivi accertamenti esperiti, è risultato che lo scooter sul quale il 37enne viaggiava era stato rubato.

Pertanto, al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto dai poliziotti: deve rispondere di ricettazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni per armi comuni da sparo.