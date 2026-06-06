In quella casa c’è troppo viavai, polizia scopre piazza di spaccio: quasi 5 chili di droga sequestrati nel Casertano

Gli agenti della Polizia di Stato, grazie a un servizio di appostamento, sono riusciti ad arrestare il presunto pusher, mentre un altro uomo è stato denunciato.

La droga sequestrata dalla Polizia di Stato

È stato un andirivieni sospetto a portare gli agenti della Polizia di Stato, nella notte, a scoprire una piazza di spaccio nella provincia di Caserta: il presunto pusher è stato arrestato, mentre un altro uomo è stato denunciato. L'operazione, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta e del commissariato di Aversa, è scaturita da un'attenta e prolungata attività di osservazione svolta nell'area atellana e nelle zone limitrofe; gli investigatori hanno notato un intenso e sospetto viavai di persone nei pressi di un'abitazione riconducibile a un uomo già noto alle forze dell'ordine.

Giunti sul posto anche questa notte, i poliziotti hanno monitorato ogni possibile via di fuga dell'abitazione, dalla quale, all'improvviso, è uscito un uomo che, fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di 16 grammi di crack, circostanza che ha confermato i sospetti degli investigatori. Pertanto, i poliziotti hanno fatto irruzione nell'abitazione, che è stata perquisita: all'interno, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 4 chili di hashish, suddivisi in 40 panetti, 470 grammi di cocaina, 120 grammi di crack, un bilancino di precisione e 2.500 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo sorpreso all'interno dell'abitazione è stato arrestato; è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Invece, l'uomo fermato all'esterno dell'abitazione, è stato denunciato in stato di libertà.