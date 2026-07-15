Napoli, spaccio di droga fuori alle scuole nel quartiere Pianura: utilizzati anche pusher minorenni: 8 arresti

Le indagini hanno permesso di documentare anche l’esistenza, nel quartiere, di una fiorente piazza di spaccio; la droga veniva consegnata anche a domicilio.

Blitz contro lo spaccio nel quartiere Pianura, periferia occidentale di Napoli, dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Bagnoli che, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia partenopea, hanno arrestato 8 persone; per altri due soggetti è scattato il divieto di dimora nella provincia di Napoli. Gli indagati risultano gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall'impiego di minorenni e dalla consumazione dei reati in prossimità di istituti scolastici; a carico degli indagati anche le accuse di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso.

Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Dda di Napoli tra l'agosto del 2024 e il gennaio del 2025, hanno preso le mosse in seguito alla segnalazione di episodi di spaccio all'esterno di istituti scolastici del quartiere Pianura e hanno permesso non soltanto di documentare la cessione di droga in prossimità di due scuole del territorio realizzata anche da soggetti minorenni, ma anche l'operatività della storica piazza di spaccio denominata "del Visionario", organizzata e gestita da due soggetti, di cui uno deceduto in un agguato nel quartiere Fuorigrotta nel marzo del 2025.

La sostanza stupefacente – in particolare cocaina, crack, hashish e marijuana – veniva spacciata in loco, all'interno di un bunker dotato di sistemi di sicurezza all'avanguardia, oppure a domicilio, direttamente presso le abitazioni degli acquirenti, attraverso soggetti che avevano prettamente il ruolo di rider per il delivery della droga.