Donna si sente male, lui finge di soccorrerla e le ruba il cellulare: 44enne arrestato a Castellammare

All’uomo, già detenuto per altri reati, viene contestato anche il furto di due biciclette elettriche a Piano di Sorrento.

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un uomo di 44 anni, originario della città oplontina e già detenuto nel carcere napoletano di Poggioreale per altri reati: il 44enne deve rispondere di rapina impropria, lesioni personali aggravate e furto aggravato.

All'uomo vengono infatti contestati due episodi, occorsi il 6 gennaio 2026 e il 20 gennaio 2026 rispettivamente a Piano di Sorrento e a Castellammare di Stabia. Nella prima occasione, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 44enne si sarebbe impossessato di due biciclette elettriche parcheggiate in strada a Piano di Sorrento, dopo aver tagliato con una tronchese le catene con le quali i mezzi a due ruote erano state legate; durante i furti, l'uomo avrebbe ingaggiato anche una violente colluttazione con il proprietario di una delle biciclette per guadagnarsi la fuga. Nella seconda occasione, a Castellammare, il 44enne ha approfittato del malore di una donna e, fingendo di prestarle soccorso, ha infilato le mani nel giaccone della malcapitata e le ha rubato il cellulare.

Le indagini dei carabinieri, che si sono avvalse delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e di altre tecniche di investigazione, hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti del 44enne, che hanno spinto l'Autorità Giudiziaria a disporre la custodia cautelare in carcere.