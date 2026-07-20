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Donna di 57 anni diventa madre grazie alla procreazione assistita: la vicenda a Castellammare di Stabia

La donna, straniera, è diventata madre grazie alla procreazione medicalmente assistita a Villa Stabia, clinica di Castellammare di Stabia, nel Napoletano.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Diventare madre a 57 anni. È accaduto, grazie alla procreazione medicalmente assistita, a una donna straniera, che ha dato alla luce un bimbo alla clinica Villa Stabia di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. La donna è stata assistita da una equipe medica guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo: da quanto si apprende, madre e neonato sono in ottime condizioni di salute e anche il decorso post-partum risulta regolare. La coppia di neo-genitori ha espresso "grande emozione e felicità per il raggiungimento di un obiettivo inseguito con determinazione".

"Questo caso rappresenta un risultato di particolare rilevanza clinica, ottenuto grazie a un percorso altamente personalizzato di medicina della riproduzione, frutto dell'integrazione tra tecniche avanzate di Pma, un'attenta selezione clinica della paziente e protocolli terapeutici innovativi, orientati all'ottimizzazione delle condizioni biologiche dell'endometrio e dell'organismo materno grazie alla medicina rigenerativa" fanno sapere dalla clinica Villa Stabia.

"Ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura. La nascita di questo bambino rappresenta innanzitutto una grande gioia per la coppia. È anche la conferma che l’integrazione tra procreazione medicalmente assistita, medicina rigenerativa e personalizzazione dei trattamenti può offrire nuove opportunità anche in situazioni particolarmente complesse, sempre nel rispetto delle indicazioni cliniche e delle migliori evidenze scientifiche disponibili" ha spiegato il dottor Alfonso Maria Irollo.

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