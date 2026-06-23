Tre auto in fiamme nella notte tra Lettere e Castellammare di Stabia, indagano i carabinieri

Due auto in fiamme a Lettere, mezz’ora dopo una terza vettura a fuoco a Castellammare di Stabia. Si indaga sull’origine, forse dolosa, degli incendi.

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Tre automobili andate in fiamme nel giro di mezz'ora tra Castellammare di Stabia e Lettere, nel Napoletano. Indagano i Carabinieri, che non tralasciano alcuna pista. Non è chiaro se gli incendi siano strettamente collegati, ma le circostanze, le modalità e la tempistica lascia quanto meno ipotizzare, in questa prima fase di indagini, un collegamento diretto: se ne saprà di più una volta terminate le indagini in corso da parte dei militari dell'Arma, che al momento non si sbilanciano.

Il primo incendio è avvenuto attorno alle 2.30 di questa notte a Lettere, in via Provinciale: qui ad andare in fiamme sono state una Audi A3 e una Hyundai Kona. La prima è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre la seconda ha riportato danni parziali. Sul posto sono poi accorsi i carabinieri della locale stazione per le indagini del caso. Circa trenta minuti dopo, sempre i militari dell'Arma, stavolta della Compagnia di Castellammare di Stabia, sono dovuti intervenire in via Annunziatella per l'incendio di un'altra automobile, una Citroen: sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. In tutti e tre i casi, non è esclusa la natura dolosa delle fiamme, mentre non c'è stato alcun ferito dal momento che le automobili erano parcheggiate in strada. Le indagini, fanno sapere i carabinieri, sono ancora in corso.