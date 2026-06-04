Festa abusiva in spiaggia, sequestrato uno stabilimento balneare a Castellammare di Stabia

Un evento musicale con centinaia di giovani ma nessuna autorizzazione: stabilimento sequestrato, denunciato il gestore dello stabilimento.

I militari nello stabilimento balneare posto sotto sequestro

Uno stabilimento balneare sequestrato ed il titolare denunciato: questo l'esito di alcuni controlli lungo la costa di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, da parte dei militari della Stazione Navale di Napoli della Guardia di Finanza, che assieme al personale della Polizia Municipale di Vico Equense sono intervenuti sul posto.

Gli agenti hanno scoperto un evento privato con centinaia di giovani organizzato senza alcuna autorizzazione amministrativa e di pubblica sicurezza, nonché in violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). La serata musicale e l'evento sono stati così interrotti e si è proceduto prima all'identificazione dei soggetti coinvolti, poi all'acquisizione della documentazione utile per i successivi approfondimenti narrativi. Quindi, sono stati fatti uscire in sicurezza tutti i presenti, compreso il dj chiamato a suonare per la serata.

A quel punto è scattato il sequestro preventivo della struttura mentre il gestore dello stabilimento è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente. I controlli, fanno sapere dal Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, continueranno anche nei prossimi giorni. Con l'arrivo della stagione estiva, infatti, questi fenomeni diventano particolarmente frequenti, mettendo in pericolo anche l'incolumità degli stessi partecipanti, visto che si tratta di eventi senza alcuna autorizzazione e per di più in violazione delle Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come nel caso dello stabilimento balneare stabiese sequestrato la scorsa notte.