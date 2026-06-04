Ferito a colpi di sedia dal fratello, Daniele Cesarino muore dopo 4 mesi in ospedale: aveva 51 anni

L’uomo era ricoverato all’ospedale di Castellammare di Stabia dallo scorso febbraio, quando era stato aggredito in casa dal fratello, poi arrestato.

La vittima, Daniele Cesarino

Non ce l'ha fatta Daniele Cesarino, l'uomo di 51 anni ricoverato da quattro mesi all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, dopo essere stato aggredito violentemente dal fratello, poi arrestato; nelle scorse ore, il cuore di Daniele Cesarino ha smesso di battere. Dopo il decesso, la Procura di Torre Annunziata, competente territorialmente, ha disposto il sequestro della salma del 51enne, sulla quale, nei prossimi giorni, verrà eseguita l'autopsia; l'accusa per il fratello della vittima, 40 anni, attualmente detenuto nel carcere napoletano di Poggioreale, passa quindi da tentato omicidio a omicidio volontario.

Daniele Cesarino colpito con una sedia dal fratello

Daniele Cesarino era ricoverato all'ospedale San Leonardo dallo scorso 7 febbraio: il 51enne arrivò in Pronto Soccorso con gravi ferite alla testa, in particolare un trauma cranico. Il fratello di Cesarino raccontò a medici e inquirenti che il 51enne era caduto dalle scale, versione che, però, non ha mai convinto. Grazie all'attività investigativa svolta, e al racconto fornito dallo stesso Daniele Cesarino, le forze dell'ordine sono riuscite a ricostruire quanto accaduto: il 51enne, al culmine di una lite, scoppiata, pare, per motivi economici, era stato colpito dal fratello con una sedia di metallo.

Il 40enne ha sempre negato ogni addebito, rimarcando la pista dell'incidente domestico, ma, grazie agli indizi raccolti a suo carico nel corso delle indagini, lo scorso aprile è stato arrestato per tentato omicidio e portato a Poggioreale; ora, come detto, l'accusa nei confronti dell'uomo è cambiata.