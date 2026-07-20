Carmine Saccone muore a 27 anni dopo la serata in discoteca a Varcaturo: disposta l’autopsia

Il ragazzo, originario del Casertano, è morto nel parcheggio del Rama Beach, al termine della serata. Saranno gli accertamenti di carabinieri e magistratura a fare luce sull’accaduto.

Carmine Saccone, la vittima

Una serata di divertimento e spensieratezza si è trasformata in tragedia al Rama Beach di Varcaturo, tra Giugliano e Castel Volturno, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta: Carmine Saccone, 27 anni, è morto improvvisamente nel parcheggio della struttura, al termine della serata trascorsa nel locale. L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che si sono prodigati per parecchi minuti nella manovre di rianimazione; purtroppo, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne, originario di Santa Maria a Vico, nel Casertano.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le opportune indagini per fare piena luce su quanto accaduto a Carmine Saccone: i militari dell'Arma mirano a ricostruire quanto accaduto nel corso della serata, anche grazie alle testimonianze degli amici della vittima e dei presenti. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma del 27enne è stata sottoposta a sequestro ed è stata disposta l'autopsia che, eseguita nei prossimi giorni, chiarirà le cause della morte del ragazzo, al momento ancora sconosciute.