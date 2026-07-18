Ischia, serata in discoteca finisce in ospedale: sette giovani tra coma etilico e colpi di calore

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Immagine di repertorio

Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati trasportati in ospedale dopo aver accusato improvvisi malori durante un evento musicale organizzato, nella notte, all’interno di un locale di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30, quando un ragazzo si è sentito male nei pressi del bar ed è stato accompagnato all’esterno dagli addetti alla sicurezza. Nel corso dell’ora successiva, altri sei giovani hanno perso conoscenza, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto era presente una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato locale, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio. Vista la gravità della situazione e il numero delle persone coinvolte, gli agenti hanno disposto l’interruzione della musica e lo sgombero della struttura, così da consentire ai sanitari di intervenire rapidamente. Per fronteggiare l’emergenza sono state impiegate tutte e tre le ambulanze del 118 operative sull’isola d’Ischia. I sette giovani sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli, dove sono stati sottoposti alle cure e agli accertamenti del caso.

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Secondo quanto emerso dai primi esami, tre ragazzi sarebbero finiti in coma etilico a causa dell’eccessivo consumo di alcol. Gli altri quattro avrebbero invece accusato un colpo di calore, probabilmente favorito dalle alte temperature e dalla scarsa ventilazione all’interno del locale. Nessuno dei pazienti sarebbe in pericolo di vita, ma tutti restano sotto osservazione medica. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. In base alle prime testimonianze, nel locale sarebbero state presenti centinaia di persone, nonostante una capienza massima autorizzata di 150 ingressi.