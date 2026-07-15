Mezzo chilo di droga in cella, maxi sequestro nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi

Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato 500 grammi di droga nella disponibilità dei detenuti.

Un ingente quantitativo di droga quello sequestrato nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, nella provincia di Avellino, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno messo le mani su mezzo chilo di sostanza stupefacente che era nella disponibilità di alcuni detenuti. A rendere noto quanto accaduto nel carcere irpino è l'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria che, in una nota del delegato regionale Maurizio Repola, spiega: "Ancora una volta i nostri agenti dimostrano grande professionalità e attenzione, circa 500 grammi di droga in meno nelle strade e dentro il carcere. È uno scacco matto a chi tenta di alimentare il mercato dello spaccio. Ribadiamo la necessità di dare al personale strumenti e organici adeguati per continuare a garantire la sicurezza ringraziamo il comandante e il direttore per il lavoro svolto".

"Oramai la polizza penitenziaria – prosegue la nota del sindacato – combatte una guerra quotidiana per sventare i continui tentativi di introduzione di droga e cellulari nelle carceri campane. Il sequestro rappresenta l'ennesima dimostrazione dell'impegno quotidiano degli agenti del carcere di Sant'Angelo nella tutela della sicurezza e della legalità nonostante le criticità legate soprattutto alla carenza d'organico e alle difficoltà operative continuano a svolgere il servizio con elevata professionalità e senso dello Stato".