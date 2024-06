Concerto di Geolier a Napoli, decine di auto rimosse dai carri attrezzi. Denunciati parcheggiatori abusivi

video suggerito

A cura di Nico Falco

Parcheggiatori abusivi, ambulanti irregolari ma anche occupazione di suolo pubblico e auto in sosta vietata, tra i focus del dispositivo di controllo messo in campo dalla Polizia Locale per ieri, 21 giugno, in occasione della prima data del concerto di Geolier allo stadio Diego Armando Maradona: in strada 55 unità (52 agenti e tre ufficiali), nel bilancio conclusivo sequestri di bibite e gadget, denunce e sanzioni; i controlli verranno replicati anche per oggi e per domani, per le altre due date del cantante napoletano nell'impianto sportivo di Fuorigrotta.

Nel corso delle operazioni sono stati identificati e sanzionati 8 parcheggiatori abusivi; per due di questi è scattata la denuncia a piede libero col deferimento all'Autorità Giudiziaria. Sono stati rimossi col carro attrezzi 52 veicoli, che erano stati parcheggiati in sosta vietata; complessivamente sono stati elevati 80 verbali per infrazioni al Codice della Strada, dei quali 12 contestati sul posto.

Sono stati effettuati nove controlli per verificare il rispetto delle normative in materia di occupazione del suolo pubblico e 16 sulle licenze itineranti, che hanno portato all'accertamento di diverse irregolarità sulla documentazione in possesso degli ambulanti; quattro, infine, i controlli sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nel corso dell'evento, infine, sono stati sequestrati numerosi gadget in vendita illegalmente o in violazione dell'ordinanza emessa dal Comune di Napoli; nel dettaglio, si tratta di 96 bottiglie d'acqua, 42 di birra e 54 lattine, oltre a 66 tra sciarpe e magliette.