Brutta sorpresa per 124 persone dopo il concerto di Cesare Cremonini: niente auto, rimossa dal carro attrezzi In occasione del concerto di Cesare Cremonini, la municipale ha sequestrato bevande, rimosso 138 veicoli, elevato verbali e identificato 7 parcheggiatori abusivi.

A cura di Vincenzo Cimmino

Bevande e articoli contraffatti confiscati, 124 veicoli sequestrati, sette parcheggiatori abusivi identificati e, tra loro, due denunciati. È questo il bilancio della notte di controlli che la Polizia Municipale di Napoli ha effettuato ieri 24 giugno in occasione del concerto di Cesare Cremonini in programma dalle 21 allo stadio Diego Armando Maradona nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. A controllare e tutelare le diverse migliaia di fan giunti da tutt'Italia all'ex San Paolo, sono stati 70 agenti e due ufficiali dei caschi bianchi partenopei che hanno operato attorno al perimetro del campo sportivo e nelle strade limitrofe.

Ad attivare la macchina dell'articolato dispositivo di controllo per garantire la sicurezza pubblica, la tutela della legalità e il regolare svolgimento dell'evento, è stato il Comando della Polizia Locale partenopea. Durante i controlli i poliziotti hanno così sequestrato numerosa merce destinata alla vendita abusiva tra bevande e articoli recanti marchi contraffatti a carico di ignoti, identificato sette parcheggiatori abusivi, due dei quali denunciati all'Autorità Giudiziaria, e controllato anche il commercio itinerante, con quattro operatori risultati in regola. Sul fronte viabilità sono stati rimossi 124 veicoli, di cui 18 motocicli, per sosta irregolare in violazione delle norme del Codice della Strada ed elevati 138 verbali per altrettante e varie infrazioni.