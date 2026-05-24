La spiaggia di Posillipo piena di rifiuti dopo l’assalto della folla, ripulita da volontari e dipendenti dei ristoranti

Assalto di turisti alla spiaggia di Donn’Anna a Posillipo. Ma dopo il bagno, l’arenile è rimasto pieno di rifiuti. Ripulito da volontari e commercianti.

Folla sulle spiagge di Posillipo dopo la chiusura del cancello del lido delle Monache. Tutti i bagnanti si sono riversati sulla spiaggia di Donn'Anna, l'unica ancora accessibile via terra. Quando sono andati via, però, sull'arenile sono rimasti molti rifiuti. Sono stati i volontari e i dipendenti del vicino Palazzo Petrucci a ripulire tutto. La spiaggia è stata presa d'assalto dopo la chiusura del cancello del lido Sirena che dà accesso all'altra spiaggia detta delle Monache. Una decisione assunta la settimana scorsa dopo il provvedimento di inefficacia della notifica sanitaria relativa all'attività in sede fissa disposto dal Comune. Essendo chiusa la spiaggia delle Monache, sia ieri che oggi, tutti si sono riversati sull'altra spiaggia di Donn'Anna.

La protesta contro la chiusura del cancello

Le foto dell'arenile lasciato sporco sono state pubblicate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), che con il consigliere municipale di Europa verde Giovanni Caselli si è recato sul posto per protestare contro la chiusura del cancello. Intanto, domani, 25 maggio, si apriranno le buste della gara pubblica lanciata dall'Autorità Portuale per la gestione delle spiagge a Posillipo. Per la Baia di Donn'Anna, divisa in due lotti, si sono presentati per il Lotto A Ideal srl, concessionario uscente, Even More srl, la società del titolare di Palazzo Petrucci, e Gmc. Per il lotto B Bagno Elena srl e Blu Beach spa. Mentre per la spiaggia delle Monache sono arrivate due offerte: Bagno Sirena, ex gestore, e Romeo Alberghi srl. Martedì, invece, è previsto un tavolo in Prefettura sulla chiusura del cancello della spiaggia delle Monache.